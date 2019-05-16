В Казани чиновники оценили школьные обеды: невкусные фрикадельки и жесткий плов

В Казани чиновники отчитались о том, как проходит эксперимент с дегустацией ими школьных обедов, сообщается на официальном портале мэрии города.

Оценка обедов в школьных столовых началась 23 апреля, сейчас подведены промежуточные итоги. Отмечается, что чиновники обедали в школах ежедневно.

- Среди основных замечаний к обедам по системе "ланч-бокс" наиболее часто встречались: холодная еда, невкусные фрикадельки, жесткая говядина, твердые невкусные котлеты. Из замечаний к школам с заготовочными столовыми: невкусный, жесткий плов, невкусные котлеты и другое, - рассказал руководитель аппарата Исполкома Евгений Варакин.

"Пятерку" поставили 76 учебным заведениям, 67 школам выставили оценки от 4,1 до 4,9 балла, а в 23 школах нашли серьезные нарушения.

До конца мая городские чиновники продолжат питаться в школьных столовых, а с нового учебного года - эта работа вновь возобновится. Все выявленные нарушения будут исправляться.