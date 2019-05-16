Портовый городок и слив нечистот: что было раньше на месте обмелевшей Волги

На этой неделе после обмеления Волги под Казанью обнаружилась древняя мостовая, до этого несколько лет скрывавшаяся под толщей воды. Казанцы сразу ей заинтересовались и массово отправились изучать редкое явление. Корреспондент ProKazan.ru прогулялся по открывшейся дороге вместе с известным историком, автором книги "Казань из окон трамвая" Алексеем Клочковым, который подробно рассказал об истории этого места, недолговечности самого явления, а также артефактах, которые можно найти на необычной локации.

Немного истории

Началом для своего рассказа Алексей Клочков выбрал первые послевоенные годы - тогда в Москве было принято решение о возведении Куйбышевского гидроузла. До его строительства Волга отстояла от Казани на 4,5-5 км. Между самим городом и, собственно, Волгой была обширнейшая пойменная зона или, так называемые, заливные луга. Каждое весеннее половодье эта низина заливалась водой, а когда она отступала - примерно к июню - там оставалась равнина с озерами и старицами.

Эту низину (она находилась в районе пляжа «Локомотив», с которого и начался наш путь к старинной мостовой) использовали не в самых приятных целях: в городе не было канализации, и туда свозили нечистоты со всей Казани, попросту сваливая их с помоста на телегах. Иногда эта жижа растекалась на километр, а очищение происходило следующим образом: каждую весну подступала Волга и уносила все это великолепие в Каспий. Так продолжалось практически весь 19-й век.

Что это за дорога?

- Основная проблема - речной порт - его в городе не было, поэтому дебаркадеры (пристань, - прим.) стояли непосредственно на Волге, в четырех километрах от современного пляжа «Локомотив». Но нельзя забывать о том, что весной обязательно приходит вода, и в этот период ежегодно приходилось буксировать дебаркадеры в район Адмиралтейской слободы. Когда вода начинала спадать, их переправляли обратно. Дело в том, что Казань, в отличие от большинства волжских городов, стоит на левом низком берегу Волги, поэтому у нас была такая проблема. Плюс, река в этом месте делает поворот: начиная от Валдайской возвышенности, она течет, по сути, почти с Запада на Восток, а здесь она резко поворачивает на Юг. Казань как раз расположилась в полуокружии поймы, - рассказывает наш собеседник.

Еще одной проблемой был очень долгий путь до пристаней: чтобы добраться до них, приходилось пересекать Кировскую дамбу, проезжать насквозь всю Адмиралтейскую слободу, а затем спускаться в Волжскую пойму. В общей сложности путь составлял около 10 километров. По этой причине в 90-е годы 19-го века была построена так называемая новая дамба (Алексей Иванович отказывается использовать уже заезженное за эти несколько дней в СМИ слово «мостовая»), начинающаяся от современной улицы Тази Гиззата, и идущая к старому порту с другой стороны. Именно эту, частично сохранившуюся дорогу, и обнаружили казанцы.

Раньше там была вся, соответствующая крупному порту, инфраструктура: портовый городок, поселок речников на сваях и склады. Также рядом проходила грузовая железная дорога. Портовая инфраструктура сохранялась вплоть до 1956 года. Кстати, раньше к пристаням ходил трамвай: путь начинался от современного «Кольца» и тянулся через Булак, Кировскую дамбу, улицу Клары Цеткин и далее вдоль старой Казанки. Это был самый длинный трамвайный маршрут в городе.

После поднятия весной 1957 года уровня воды порт был перенесен в Ново-Татарскую слободу - для этого выкопали канал в длиной 7,5 километров. Гигантский остров Маркиз - любимое в те времена место отдыха горожан - превратился в ряд маленьких островков. В 1957-м году в Казань пришло Куйбышевское море, а большая Волга оказалась практически у крепостных стен.

Почему она открылась?

На вопрос о том, почему в этом году казанцам открылась старинная дорога, по которой раньше горожане ездили в старый речной порт, краевед дает простой ответ: «Вода сейчас гораздо ниже привычного уровня – метра на четыре».

- Вообще, это зависит от множества факторов: какая была зима - снежная или нет, какая была весна - быстрая или затяжная. Также, если земля быстро впитала воду, - это одно дело, а если процесс проходил долго - совсем другое. Возможен и чисто человеческий фактор: ответственные лица могли побояться высокого паводка и начали сброс в низовье, а потом выяснилось, что они зря боялись, - рассказывает Алексей Клочков.

По словам историка, уровень воды в этом году поразительно низкий - он явно упал больше, чем на три метра. И, если в 2010-м протоку можно было перейти, находясь по пояс в воде, то сейчас совсем сухо - практически по колено.

- Я не эколог, но примерно представляю, какой урон мог быть нанесен. До создания Куйбышевской ГЭС была одна экосистема и, когда воду подняли – возникла другая. Раньше Волга была песчаная, да и рыба не выводилась - здесь ловили и осетра, и белугу, но со временем все это исчезло. После создания Куйбышевского водохранилища худо-бедно появилась новая экосистема, но сейчас этот резкий сброс воды приводит к тому, что во время нереста рыба мечется в закрытых водоемах, не знает, куда деваться, сбрасывает икру, которая попросту высыхает из-за ухода воды, - сообщает эксперт.

Редкий случай?

На памяти Алексея Клочкова подобное случалось, как минимум, четырежды: в 1973-м году, потом примерно 1984-м, затем в 1996-м и в 2010-м.

- Это старая дорога - она была, есть и просуществует еще 100 лет. Она будет обнажаться как только вода будет уходить. Кстати, мостовая скоро снова скроется: говорят, что с 16-го мая якобы начнется подъем воды. Думаю, ближе к июню казанцы уже не смогут здесь прогуляться, так что им следует поторапливаться, тем более, что это действительно редкий случай - в среднем дорога обнажается раз в 10 лет, - рассказывает Алексей Иванович.

Какие артефакты там можно найти?

Пока мы прогуливались с казанским историком по старинной дамбе, его постоянно беспокоили звонками журналисты из многочисленных изданий - эксперта просили рассказать о мостовой буквально все - начиная с местных газет и заканчивая федеральными телеканалами. Один из звонков особенно позабавил Алексея Ивановича: корреспондент с порога поинтересовался, можно ли обнаружить на месте обнажившейся дороги золотые часы.

- Золотых часов там не найдешь - это смешно, а вот осколки керамики - вполне возможно. Мы находили утюг, осколки фарфора и глины, железнодорожные гвозди, стальные канаты. Все-таки любая культурная деятельность оставляет за собой следы, - делится Алексей Клочков.

К слову, вопрос нахождения ценных артефактов всерьез заинтересовал многих казанцев: даже утром в будний день мы встретили на мостовой почти с десяток человек, рыскающих по территории с металлоискателями. Были и те, кто просто прогуливался по местности, и случайно обнаруживал интересные находки.

- Мы нашли гильзу, патроны, вилы и подкову, - рассказал нашему корреспонденту казанец Ильнур Аскаров. - На днях мы услышали про эту мостовую - интересно же, вот и решили прогуляться, посмотреть. Тоже видели сегодня кучу народа с металлоискателями. Не знаю, что они хотят тут найти. Подкопов полно, но никто ничего, вроде, вроде не нашел. А наши находки практически на поверхности лежали. Оставим их просто для себя, на память.

Кстати, налетевшими на открывшуюся дамбу казанцами осталась крайне недовольна помощник президента РТ Олеся Балтусова. У себя в Фейсбуке она пожаловалась, что жители нашего города начали разбирать древнюю мостовую на камни для дачи. Помимо этого, комитет РТ по охране объектов культурного наследия выпустил предупреждение о том, что незаконный поиск и изъятие археологических предметов с мостовой, могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Какие еще локации обнажаются при засухе в Татарстане?

По словам Алексея Клочкова, в некоторых местах нашей республики сохраняются похожие объекты. К примеру, село Рождествено, где когда-то проходил старый Оренбургский тракт. В 1957-м году, после поднятия воды, старая насыпь была разорвана, и начали ездить по новой спешно проложенной дороге через Сокуры. Когда вода уходит, в Рождествено открывается такая же старая дамба. Помимо этого, в Лаишевском районе есть деревня Карташиха, где недавно открылся фундамент церкви, который обычно находится под водой. Также открылся старый остров Маркиз - езжай и купайся хоть сейчас.