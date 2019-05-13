Победу дочери Алсу в шоу «Голос» аннулируют. Результаты были накручены

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шоу "Голос.Дети", где победила дочь Алсу Микелла Абрамова, сообщает ТАСС.

Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале "Голос. Дети", ранее зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. К накрутке привлекли около 300 телефонных номеров, причем у них был один тариф и общий сотовый оператор. С них за Абрамову отправили более 8 тыс. СМС. Кроме того, в одном из регионов была необычайно высокая активность среди голосовавших, после проверки выяснилось, что это были боты, которые совершили более 30 тыс. звонков.

Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу "Голос.Дети", итоги которого были аннулированы, состоится на Первом канале 24 мая.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу набрала больше всего голосов и одержала победу. Результат стал поводом для активной дискуссии в соцсетях. В частности, пользователи называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.