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Победу дочери Алсу в шоу «Голос» аннулируют. Результаты были накручены

Cегодня, 14:58 122 2 Автор: prokazan.ru
Спецвыпуск состоится 24 мая

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шоу "Голос.Дети", где победила дочь Алсу Микелла Абрамова, сообщает ТАСС.

Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале "Голос. Дети", ранее зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. К накрутке привлекли около 300 телефонных номеров, причем у них был один тариф и общий сотовый оператор. С них за Абрамову отправили более 8 тыс. СМС. Кроме того, в одном из регионов была необычайно высокая активность среди голосовавших, после проверки выяснилось, что это были боты, которые совершили более 30 тыс. звонков.

Спецвыпуск с участием всех финалистов шоу "Голос.Дети", итоги которого были аннулированы, состоится на Первом канале 24 мая.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу набрала больше всего голосов и одержала победу. Результат стал поводом для активной дискуссии в соцсетях. В частности, пользователи называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.

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комментарии

Стас
1
16 мая 2019
15:10
Вот бы ещё аннулировать доходы всех чинуш!
Горожанин
0
16 мая 2019
15:16
Грешники обогатевшие .
Горожанин
0
16 мая 2019
15:36
Выборы презика так бы расследовали.

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