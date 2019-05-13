Для рожденных в Татарстане ввели ограничения в Китае

Жителям России, у которых в графе место рождения стоит Татарстан, Дагестан, а также близлежащие страны СНГ, будет сложно попасть в китайский город Фюань около Хабаровска, об этом ProKazan.ru рассказал местный житель Вадим Лычухо.

По словам Вадима, всех туристов в фирмах, продающих такие путевки, встречает предупреждение: если вы родились в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, а также в Дагестане и Татарстане, то ваш въезд в составе туристической группы не представляется возможным. При этом предупреждают, что если даже вы обратитесь за визой в консульство КНР, то все равно откажут в ее выдаче.

Официально никаких документов, на основе которых введены ограничения, не показывают.

- Нам передали из краевого правительства обращение дальневосточных туроператорв, мы проинформировали центральный аппарат МИДа, - цитируют "Аргументы и Факты" слова руководителя представительства МИД в Хабаровске Павел Силаев. – 15 мая мы отправили ноту в генеральное консульство КНР в Хабаровске, в ближайшие дни ждем ответа. Китайская сторона нас не предупреждала о своем решении. Причины мы не знаем, возможно, это связано с усилением борьбы с внутренним терроризмом. Когда картина прояснится, будем решать проблему.

Отметим, в октябре 2018 года муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заступился за мусульман Китая: он заявил, что отрицательно относится к дискриминационной политике официального Пекина в отношении мусульман, проживающих в Поднебесной.