Хозяевам медведя, которого держат в гостиничном комплексе, устроят проверки

На этой неделе неравнодушные казанцы встали на защиту медведя, якобы содержащегося в ужасных условиях на частной территории. Все началось с анонимного поста во «ВКонтакте», что «в конном клубе на Высокой Горе» держат мишку «в супер-маленьком вольере, с кучей пластика в бассейне, где тухлая вода». Узнав об этом, некоторые горожане даже выразили готовность обратиться в МВД, дабы привлечь владельцев косолапого по статье «Жестокое обращение с животными».

– У медведя нет игрушек, куча его отходов лежит прямо там, – написал автор поста. – А вольер почти микроскопический: медведь ходит туда-сюда вдоль решетки, так он часа два ходил (смотрели на него, когда пришли и когда уходили). Это признак стресса. Ему очень тесно. Хотя у всего этого комплекса огромная территория – там гостиничный комплекс, конный клуб, теннисный корт и другое. Неужели не могли мишке построить вольер побольше? Земли у них хватает. Ему надо минимум в пять раз больше! Невозможно смотреть на это издевательство! Сердце обливается кровью.

Указали и координаты для желающих помочь животному: комплекс на 817-м километре трассы М7. Один из пользователей уточнил в комментариях: «Не конный ли это клуб «Престиж»?», на что получил положительный ответ. Наш корреспондент обратился туда за комментарием, и представитель клуба дал довольно неожиданный ответ. Первым делом нам сообщили, что конный клуб с несчастным медведем никак не связан:

«У нас только лошади, кошки и собаки – ожиревшие и добродушные. К медведю мы отношения не имеем. У него есть хозяева, которые должны за ним смотреть».

А сами сотрудники «Престижа», наблюдая медведя ежедневно, опровергают информацию о ненадлежащих условиях его содержания.

– Насколько мне известно, мишка очень даже неплохо живет. Не знаю, в чем там проблема: я уже не единожды слышала, что он не дает покоя одним и тем же людям. Он ест по графику, за ним смотрят ветеринарные врачи и так далее. Я видела, как привозят курицу, мясо, сгущенку – он точно не голодный, – комментирует представитель конного клуба «Престиж».

Владельцем животного, по словам нашего собеседника, является гостиничный комплекс «Дубай». Обратившись туда и рассказав администратору о волне возмущения, поднявшейся вокруг их медведя, мы без труда получили номер самого директора ГК – Азата Сафина.

Но добиться его комментария так и не удалось – предприниматель выбрал путь игнорирования. Многочисленные звонки и сообщения (впрочем, прочитанные) в мессенджерах были оставлены без ответа. Тем не менее редакция ProKazan.ru готова опубликовать позицию директора гостиничного комплекса: возможно, он все-таки расскажет об условиях содержания животного, а также объяснит, откуда на их территории вообще появился медведь.

Напомним, некоторые казанцы всерьез настроились привлечь хозяев медведя к уголовной ответственности по статье «Жестокое обращение с животными». В частности, пользователь под именем Андрей Сергеевич собрался писать заявление в МВД.

Как сообщили ProKazan.ru в пресс-службе МВД по РТ, на момент написания статьи соответсвующее заявление в ведомство не поступало. Заместитель начальника пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин уточняет:

– Заявления пока не было, но его, скорее всего, примут. Замечу, однако, что оно может быть перенаправлено: у нас есть природоохранная прокуратура, но к полиции это мало имеет отношение. Дождемся заявления и будем решать по факту.

Также ситуацией с содержанием медведя на территории гостиничного комплекса заинтересовались в Госкомитете РТ по биологическим ресурсам. По словам пресс-секретаря ведомства Ксении Ванюковой, по данному факту «были оповещены специалисты, а факт содержания медведя в неволе будет проверен, и, при необходимости, начнется дальнейшая работа в этом направлении».