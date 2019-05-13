В Казани отправили под домашний арест школьника, «взявшего» в заложники класс

В Казани Ново-Савиновский суд отправил под домашний арест 17-летнего десятиклассника казанской гимназии №7, который "взял" в заложники одноклассников, об этом стало известно сегодня на суде.

Сотрудник Следственного комитета просил отправить того в СИЗО, так как, по его мнению, подросток, оставшись на свободе, может оказать давление на свидетелей и повлиять на ход следствия, но суд решил ограничиться домашним арестом.

Сам школьник свою вину признал и раскаялся.

Напомним, по данным Следственного комитета, школьник с ножом и пневматическим пистолетом зашел в школу, где сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. На него завели дело по статье "незаконное лишение свободы".

Ученица гимназии рассказала телеканалу "360", что из захваченного в заложники класса убежать удалось тем, кто был за ближайшими к выходу партами. По словам девочки, школьник пришел на урок с опозданием, объяснив учительнице, что был в больнице. Но вместо справки он достал из рюкзака пистолет. Подросток приказал педагогу встать и отойти к стене. Девочки заплакали.