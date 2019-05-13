В Татарстане парень зарезал отца подруги, сделавшего ему замечание из-за курения

В Татарстане в городе Агрыз задержали 29-летнего парня, зарезавшего 53-летнего отца своей подруги из-за замечания про курение, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент случился 10 мая улице Чехова, парень, освободившийся из-под ареста за нанесение побоев, купил алкоголь и пришел к родителям возлюбленной. Отец девушки сделал ему замечание за курение на сеновале, тот набросился на родственника с ножом.

Убив мужчину, он спустил тело в подвал и накрыл ковром. После этого в дом пришла подруга убийцы, которой он стал также угрожать. Та, тем не менее, обратилась в полицию, парня задержали, возбуждено дело по статье "Убийство".