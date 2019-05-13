«Смерч пошла»: в Казани сняли на видео мини-смерч

В Казани около ТЦ "Тандем" накануне сняли на видео небольшой смерч, запись появилась в соцсетях.

- Смотри, ухуу... Смерч пошла, - сопроводил видео комментарием автор.

Напомним, накануне вечером в городе прошел сильный дождь.

Напомним, несколько лет назад на трассе под Казанью водитель едва не попал под смерч. "Смерчи появляются, когда один атмосферный фронт сменяется другим и резко меняется погода, - рассказал тогда порталу ProKazan.ru завкафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев. - ... Для нашей полосы такое явление вовсе не редкость. Несколько лет назад сильный смерч в Казани уничтожил березовую рощу".