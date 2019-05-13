Стало известно, кем был «полицейский», танцевавший на улице Баумана

Стало известно, кем был парень в полицейской форме, чьи танцы на улице Баумана в Казани сняли на видео, им оказался местный пранкер Талип Миннегалиев.
Пранкер выкладывает, в частности, необычные видео с собой в полицейской форме, к примеру, он показывал брейк-данс на той же улице Баумана.
Сегодня парень сообщил, что его повезли в полицию якобы из-за танцев. ProKazan.ru ожидает комментария от УВД города.
комментарии
1. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государ ственных воени зированных организаций, правоохра нительных или контро лирующих органов -
влечет наложение админи стративного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государ ственных воени зированных организаций, правоохра нительных или контро лирующих органов.