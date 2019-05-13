Стало известно, кем был «полицейский», танцевавший на улице Баумана

Стало известно, кем был парень в полицейской форме, чьи танцы на улице Баумана в Казани сняли на видео, им оказался местный пранкер Талип Миннегалиев.

Пранкер выкладывает, в частности, необычные видео с собой в полицейской форме, к примеру, он показывал брейк-данс на той же улице Баумана.

Сегодня парень сообщил, что его повезли в полицию якобы из-за танцев. ProKazan.ru ожидает комментария от УВД города.