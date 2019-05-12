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В Казани десяткам водителей наклеили на авто листки с угрозами разбить их

Cегодня, 13:10 0 0 Автор: prokazan.ru

В Казани примерно 20 водителям наклеили на автомобили листки с угрозами разбить авто, если владелец не заплатит, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает "Татар Информ".

Вымогатели требуют от водителей по 500 рублей на карту, они утверждают, что если оплаты не будет или владелец авто попытается спрятать машину – ее в любом случае найдут и разобьют. Такие листки были появились на автомобилях в районе Горок.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, пока что ни один автомобиль не пострадал.

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комментарии

Горожанин
0
14 мая 2019
13:22
Найти этих ....и отдать на воспитание в монастырь с лозунгом "Не трожь, не тобой заработанное ".

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