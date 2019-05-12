В Казани из-за обмеления на дне реки нашли древнюю мостовую

В Казани после обмеления Волги на ее дне нашли древнюю мостовую, сообщается в Twitter одно из жительниц города.
- Волга высохла и люди нашли мостовую которая была много лет под водой, - написала она.
Накануне стало известно, что значительно вырос приток воды в камские водохранилища, решение о согласовании уровней водохранилищ было принято на совещании в Москве.
В Минэкологии РТ уточнили, что по оптимистичному прогнозу, к 9 июня планируется достичь отметки 52 м.
Охренеть!— everiks (@everiks) 13 мая 2019 г.
Волга высохла и люди нашли мостовую которая была много лет под водой: pic.twitter.com/qKE4i9N5U8
13 мая 2019 г.
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