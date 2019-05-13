Казанский аэропорт полностью эвакуировали

В понедельник 13 мая после 10 вечера в международном аэропорту "Казань" началась эвакуация. Из здания вывели весь персонал, пассажиров и провожающих, сообщили очевидцы.

Оказалось, в 22.10 поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из самолетов. Через полчаса прибыла полиция, а на парковку подъехали автобусы, чтобы люди могли укрыться от дождя.

После проведенной специальными службами, в том числе кинологическими подразделениями полиции, проверки аэропорт возобновил работу в 23:34.

Как сообщает телеграм-канал "Еду в Татарстан", виновником эвакуации был пассажир рейса Казань – Домодедово (Москва). По данным их источника, мужчина из Тверской области – о заложенной взрывчатке сообщил буквально за пять минут до вылета самолета. Сразу после его слов в аэропорту началась эвакуация.