В КФУ спрогнозировали резкое похолодание в Казани

В Казани прогнозируют резкое похолодание до +14 градусов, об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

- В выходные в столице республики будет облачно с прояснениями: в субботу днем столбики термометров поднимутся до отметки +16 градусов, в ночные – до +8 градусов. В воскресенье прогнозируется до +16 градусов, – сказал он, передает пресс-служба вуза.

Причина похолодания - циклон с юга.

Также ожидаются дожди, однако они будут кратковременными и локальными.