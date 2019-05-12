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архив ProKazan.ru

В КФУ спрогнозировали резкое похолодание в Казани

Cегодня, 16:22 245 4 Автор: prokazan.ru

В Казани прогнозируют резкое похолодание до +14 градусов, об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

- В выходные в столице республики будет облачно с прояснениями: в субботу днем столбики термометров поднимутся до отметки +16 градусов, в ночные – до +8 градусов. В воскресенье прогнозируется до +16 градусов, – сказал он, передает пресс-служба вуза.

Причина похолодания - циклон с юга.

Также ожидаются дожди, однако они будут кратковременными и локальными.

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комментарии

Горожанин
0
13 мая 2019
16:22
Опять гололедица
Картман
0
13 мая 2019
16:34
Чо, на гисметео разбанили Юру? :-D
Горожанин
0
13 мая 2019
16:40
холод не голод и не налог пережевем
горожанин
0
13 мая 2019
17:11
Какой это холод? Нормальная температура для мая

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