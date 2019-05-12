Появилось видео с места ЧП в школе Казани, где захватили заложников

В МВД Татарстана опубликовали видео из кабинета в казанской школе, где сегодня утром 17-летний школьник захватил в заложники других детей.

Напомним, по данным Следственного комитета, школьник с ножом и пневматическим пистолетом зашел в школу, где сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. На него завели дело по статье "незаконное лишение свободы".

Ученица гимназии рассказала телеканалу "360", что из захваченного в заложники класса убежать удалось тем, кто был за ближайшими к выходу партами. По словам девочки, школьник пришел на урок с опозданием, объяснив учительнице, что был в больнице. Но вместо справки он достал из рюкзака пистолет. Подросток приказал педагогу встать и отойти к стене. Девочки заплакали.