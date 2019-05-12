В Казани подросток в школе захватил заложников

В Казани в школе №7 17-летний подросток захватил заложников, информацию из Сети подтверждает Life.ru.

Школьник был задержан, с ним работают полицейские.

Предварительно, никто не пострадал.

- Школьник опоздал на урок литературы и начал агрессивно себя вести размахивая пистолетом. Всё выглядит как шутка слегка съехавшего от жары и весны подростка. Пистолет был пневматический, - отмечается в Telegram-канале "Еду в Татарстан".

По данным МВД, сообщение поступило в 10:54, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал. В 11:40 он был задержан, сейчас с ним работает полиция.