СМИ: муж Алсу потребовал засекретить результаты проверки «Голоса»

Бизнесмен Ян Абрамов — отец Микеллы Абрамовой и муж Алсу — потребовал засекретить результаты проверки шоу «Голос. Дети», где победила его дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что бизнесмен обратился к голландской компании Talpa, которая владеет правами на проект.

По мнению Абрамова, вся эта ситуация напоминает целенаправленную травлю ребенка, что в итоге может привести к тяжелым психологическим травмам. Официально представители Алсу эту информацию пока не комментировали.

Напомним, ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что "активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила к​​оличество голосов за других конкурсантов", "такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда". Судя по опубликованным данным голосования, победительница получила более чем в полтора раза больше СМС в свою поддержку, чем ближайший конкурент, при подсчете итогов телефонного голосования у победителя оказалось в 18 раз больше голосов, чем у занявшего второе место.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Результат стал поводом для активной дискуссии в соцсетях. В частности, пользователи называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.