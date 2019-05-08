В МЧС напомнили татарстанцам, что купаться еще рано

В МЧС по РТ напомнили жителям Татарстана, что купаться еще рано, поскольку температура воды не превышает 12 градусов.

В ведомстве также предупредили, что резкое переохлаждение организма может закончиться трагически.

- Купание в такой воде может привести к судорогам. У человека может произойти остановка сердца, - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели напоминают об опасности распития алкогольных напитков у воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за жары. Ожидается до +33 градусов. Такая аномально-жаркая погода в республике сохранится до 16 мая.