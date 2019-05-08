Жительница Казани, искавшая семью для сына, получила плохие новости

Больная раком груди Айгуль Фазыйлова, которая в начале февраля искала приемную семью для своего сына, рассказала о результатах последнего обследования, они неутешительные.

Ранее она обещала написать о пройденных МРТ и компьютерной томографии, однако медлила с сообщением об обследовании, поскольку "не хотелось делиться этими новостями и не было настроения".

- Метастазы выросли. В головном мозге в правом полушарии мозжечка и левой лобной доле на 1,3,4 мм, и появилась в правой верхнечелюстной пазухе киста 25x15 мм, - сообщила Айгуль Фазыйлова в соцсетях.

Немного уменьшились метастазы стали в легких, в печени все без изменений.

- Чувствую себя нормально, руки не опускаю, - отметила Айгуль.

Она уточнила, что сейчас ждет возвращения из отпуска химиотерапевта, с которым должна составить дальнейший план лечения.

Напомним, в январе Айгуль стала героиней "Прямого эфира" на федеральном канале. Она на всю страну рассказала, что ищет приемную семью для своего сына. У нее есть 65-летняя тетя, вместе с ней они живут, но опеку над Амиром ей из-за возраста могут не дать, поэтому ребенка могут отправить в детский дом.

После того, как история получила общественный резонанс, опеку над мальчиком все же позволили взять его тете. А правительство РТ выделило деньги на обучение Амира и аренду квартиры, в которой он мог бы жить с мамой. Лишь решив все эти проблемы, Айгуль нашла в себе силы продолжить лечение.