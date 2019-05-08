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из личного архива

Жительница Казани, искавшая семью для сына, получила плохие новости

Cегодня, 09:57 35391 9 Автор: prokazan.ru

Больная раком груди Айгуль Фазыйлова, которая в начале февраля искала приемную семью для своего сына, рассказала о результатах последнего обследования, они неутешительные.

Ранее она обещала написать о пройденных МРТ и компьютерной томографии, однако медлила с сообщением об обследовании, поскольку "не хотелось делиться этими новостями и не было настроения".

- Метастазы выросли. В головном мозге в правом полушарии мозжечка и левой лобной доле на 1,3,4 мм, и появилась в правой верхнечелюстной пазухе киста 25x15 мм, - сообщила Айгуль Фазыйлова в соцсетях.

Немного уменьшились метастазы стали в легких, в печени все без изменений.

- Чувствую себя нормально, руки не опускаю, - отметила Айгуль.

Она уточнила, что сейчас ждет возвращения из отпуска химиотерапевта, с которым должна составить дальнейший план лечения.

Напомним, в январе Айгуль стала героиней "Прямого эфира" на федеральном канале. Она на всю страну рассказала, что ищет приемную семью для своего сына. У нее есть 65-летняя тетя, вместе с ней они живут, но опеку над Амиром ей из-за возраста могут не дать, поэтому ребенка могут отправить в детский дом. 

После того, как история получила общественный резонанс, опеку над мальчиком все же позволили взять его тете. А правительство РТ выделило деньги на обучение Амира и аренду квартиры, в которой он мог бы жить с мамой. Лишь решив все эти проблемы, Айгуль нашла в себе силы продолжить лечение.

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комментарии

Горожанин
2
10 мая 2019
11:36
то есть пока химиотерапевт добухивает на даче, она наблюдает стремительный рост метастаз и терпеливо его ждет, супер!
Ага
2
10 мая 2019
12:13
Похоже, что кроме этого химиотерапевта нет специалистов в республике и городе.
В ответ на комментарий пользователя
то есть пока химиотерапевт добухивает на даче, она наблюдает стремительный рост метастаз и терпеливо его ждет, супер!
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Горожанин
0
10 мая 2019
12:16
Таких как она, у огромное количество ! С каждым разом онко больных увеличивается .В поликлиниках огромные очереди , на обследование приходится ждать несколько месяцев. Вообщем хреново, как всегда !Но если нищий пенсионер , если есть силы, готовь узелок одежды , на последнию дорожку .
Горожанин
0
10 мая 2019
12:45
Это ужасно
В ответ на комментарий пользователя
Таких как она, у огромное количество ! С каждым разом онко больных увеличивается .В поликлиниках огромные очереди , на обследование приходится ждать несколько месяцев. Вообщем хреново, как всегда !Но если нищий пенсионер , если есть силы, готовь узелок одежды , на последнию дорожку .
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Горожанин
1
10 мая 2019
13:03
Причём здесь "добухивает"? Врач человек, особенно онколог. Им тоже отдыхать надо. А конкретно в этой ситуации сделать уже ничего нельзя, хоть сутками он будет гореть на работе!
В ответ на комментарий пользователя
то есть пока химиотерапевт добухивает на даче, она наблюдает стремительный рост метастаз и терпеливо его ждет, супер!
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Горожанин
1
10 мая 2019
13:19
Вот именно, как будто врач не человек, сейчас много онкологии и много в запущенных стадиях, так что теперь гореть на работе сутками спасая всех???
В ответ на комментарий пользователя
Причём здесь "добухивает"? Врач человек, особенно онколог. Им тоже отдыхать надо. А конкретно в этой ситуации сделать уже ничего нельзя, хоть сутками он будет гореть на работе!
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Горожанин
0
10 мая 2019
13:45
Врач тоже человек. Но он же не один в республике работает и всем все равно, надо ждать именно этого. Что за система
Горожанин
0
10 мая 2019
15:37
Ну а как ещё, если власть откровенно вытирает ноги о людей, получая гражданство евросоюза или сша? Им хамон важней чем какая то там татария и народ.
В ответ на комментарий пользователя
Таких как она, у огромное количество ! С каждым разом онко больных увеличивается .В поликлиниках огромные очереди , на обследование приходится ждать несколько месяцев. Вообщем хреново, как всегда !Но если нищий пенсионер , если есть силы, готовь узелок одежды , на последнию дорожку .
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ПРО
3
10 мая 2019
16:08
ВРАЧИ НЕ ЛЮДИ ВСЕ НЕ ЛЮДИ МНЕ БОЛЬШЕ ЖИВОТНОГО ЖАЛЬ ЧЕМ ЕТУ ПОТАСКУХУ

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