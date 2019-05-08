Заколоченные окна, завалы мусора и вандалы: Мергасовский дом после «эвакуации»

Десятки казанцев в майские праздники вместо поездок на шашлыки занялись уборкой Мергасовского дома на Черном озере, который после срочной «эвакуации» жильцов утонул в мусоре и стал легкой добычей для вандалов и мародеров. Памятник эпохи конструктивизма, построенный в 1928-м году, уже не приспособлен для жизни и отключен от коммуникаций.

По словам общественников, 1 мая здесь произошло возгорание, которое успели потушить пожарные. Тогда неравнодушные горожане организовали акцию по выносу вещей и мусора из заброшенных квартир, чтобы не допустить нового пожара.

Дом, укрывший сына «врага народа»

Когда-то этот дом считался престижным. Здесь жили представители советской партийной номенклатуры, силовики, культурная элита Казани. Одним из первых жителей стал татарский литератор Кави Наджми, в честь которого названа соседняя улица. В 1937 писателя с супругой репрессировали, а их сына Тансыка отправили в интернат для детей врагов народа. Оттуда он сбежал и 3,5 года прятался в этом доме у родственников. Его дочь – внучка писателя Фарида Нежметдинова присоединилась к субботнику.

– Для меня этот дом – это в первую очередь история моей семьи, а уже во вторую – памятник конструктивизма. Я узнала об инициативе казанцев из социальных сетей и испытываю к людям, которые здесь сейчас трудятся, огромное уважение. Они проявляют гражданскую позицию без манифестаций, без криков, а просто делая дело, сохраняя своими руками объект культурного наследия, – рассказала ProKazan.ru Фарида Нежметдинова.

Остатки былого величия

Мергасовский дом сейчас в плачевном состоянии. В опустевших квартирах – мусор и нечистоты, где-то справляли нужду прямо на пол. Большая часть квартир стоит без дверей. В подвалах много протечек и даже горы не оттаявшего льда, хотя погода уже летняя. И все это в центре Казани, в шаговой доступности от Кремля и всевозможных министерств и ведомств.

Найденные в доме вещи, которые никому не принадлежат, но хорошо сохранились, активисты раздают горожанам бесплатно. По словам одной из участниц «уборки» Радмилы Хаковой, в одну из квартир залезали мародеры, но их успели прогнать. Документы и вещи в тот же день вывезли хозяева.

Четыре грузовика мусора

– Мы не представляем никакой организации. Все те, кто убирается здесь, работают в разных местах. И сейчас здесь те люди, которым не все равно. Только за первые три дня нам удалось вывезли два восьмикубовых контейнера пожароопасного мусора и два грузовика отходов, которые отправятся на переработку. Мы думаем, что если мы избавим дом от мусора, то снизим риск пожаров, – рассказала Радмила.

Оставалось, чтобы город закрыл доступ в здание. Но обносить забором дом пока не будут – не все жильцы вывезли свои вещи.

Кто последний?

Одной из тех, кто в доме еще прописан, остается фотограф и психолог Мария Вотинцева. Она провела в доме на Дзержинского все детство и намерена убираться здесь до тех пор, пока мусора не останется.

– Постоянно я жила в этом доме до 18 лет, потом перебралась к маме. Тут осталась бабушкина квартира. Бабушку переселили в «Салават Купере». Это была третья попытка расселить мергасовский дом на моей памяти. Первый раз предлагали квартиру в хрущевке на Королева в 2002 году, но она оказалась тоже аварийной, и мы отказались. Потом была попытка в 2015–2016 годах, когда нашу квартиру оценили в 600 тысяч – а на эти деньги не купишь даже комнату в коммуналке или в общежитии. Для тех, кто в селе живет – это, может быть, и хорошо, но для городских жителей – очень мало.

Скандальное расселение

Тех, чьи квартиры были приватизированы, переселили в равные по метражу в ЖК «Салават Купере». Жильцы помещений, находившихся в муниципальной собственности, переехали в дома напротив старого аквапарка, правда в меньший метраж. Зато, по крайней мере, транспортная доступность близ автовокзала лучше, чем в многоэтажном гетто в Залесном. Но с Черным озером не сравнить ни один вариант.

По данным помощника президента Татарстана Олеси Балтусовой, жителями дома все еще числятся шесть семей.

Будущее

30 апреля глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заявил, что дом выставят на торги по стартовой цене 1 рубль. В ближайших планах — перевести здание в нежилой фонд.

На вопрос, почему в России не берегут памятники архитектуры, внучка Кави Наджми ответила, что дело в менталитете жителей огромной страны.

– Мы думаем, что этих памятников много. Ну, один исчезнет – другие ведь останутся. Нет такого ощущения мелкого локального пространства, как в западной Европе: вот церковь, здесь – собор, а здесь – Людовик сидел... Мне кажется, это вопрос не управления, не госчиновников. Это отношение. Мы не понимаем, что, сохраняя частички малого, мы сохраним нашу культуру глобально, – отметила женщина.

Безопасность

Мэр Казани распорядился обеспечить безопасность на территории Мергасовского дома — после субботника здесь начали работать 5 управляющих компаний города. В понедельник они оценили масштабы работ, а со вторника начали заваривать двери и заколачивать окна. А 7 мая в МВД направили запрос на ночное патрулирование территории.