В Казани открыли первый надземный переход с работающими зимой лифтами

Сегодня в Казани открылся надземный пешеходный переход через железнодорожные пути на перегоне Ометьево – Дербышки у онкологического диспансера, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

В Казани это первый такой надземный переход, построенный по усовершенствованной технологии – с обустройством теплой лифтовой шахты. К лестничным сходам были проложены асфальтированные дорожки, обустроены площадки для инвалидов.

- В отличие от других переходов тут применена теплая шахта для подъемника, так что лифт будет работать даже зимой. На других переходах нет этой функции, поэтому при минусовой температуре лифты не работают. Это первый такой переход в Казани, - рассказал гендиректор подрядной организации "Мосты Республики Татарстан" Ринат Мухьянов.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что безопасный переход нужен сотням тысяч людей, "которые десятилетиями подвергались опасности".

Ранее сообщалось, что на строительство перехода были выделены более 92 млн рублей из бюджета республики.