«Плачу ипотеку за отобранное жилье»: в Зеленодольске аварийщики вышли на митинг

Сегодня, 10 марта, в Зеленодольске «аварийщики» вышли на митинг. Акция протеста прошла у ДК «Родина». По предварительным подсчетам организаторов, в митинге приняли участие около 400 человек. Это не только жители Зеленодольска, но и других городов: Чистополь, Болгар, Лаишево, Набережные Челны, поселок Октябрьский.

Так, по мнению протестующих, компенсация 11 тысяч рублей за 1 кв. м является грабительской. Митингующие развернули плакаты с лозунгами «Плачу ипотеку за отобранное жилье», «Суды против народа», «Из хороших домов выгоняют на улицу».

Как рассказал народный корреспондент портала ProKazan.ru Кирилл Кораблев, участники митинга подписали петицию, которая призвана защитить права аварийщиков и ипотечников.