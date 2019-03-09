В РТ догхантер отрезала собаке голову и ухо, а в пасть положила тюльпаны

Жительница Альметьевска Файруза Канафеева, которая позиционирует себя зоозащитником, а также «ветеринаром улиц» отрезала собаке голову и ухо, а в пасть положила тюльпаны. Таким образом она решила поздравить российских женщин с 8 марта. Информация об этом появилась в соцсетях.

Сообщается, что активисты намерены писать на женщину заявление в полицию и добиваться наказания за жестокое обращение с животными. Отмечается, что скорее всего была убита стерилизованная и привитая собака. На ухе была специальная метка.