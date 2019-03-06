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портал ProKazan.ru, Руслан Давлетшин

«Дорогу сделайте!». Жильцы домов на Ибрагимова уже 48 лет просят уложить асфальт

Cегодня, 15:06 123 9
Руслан Давлетшин Корреспондент
ProKazan о том, как добиться ремонта дорог во дворах

Жители домов №73 и 79 на Ибрагимова уже несколько десятков лет мечтают об асфальте в их дворах. По их словам, его не было с момента постройки дома в 1971 году. Кроме того, за целую зиму снег нормально убирали только два раза.

- Я приходил в управляющую компанию 18 февраля, просил почистить дороги. Мне сказали, что сделают это в течение двух дней. Бульдозер приехал через полчаса, но всего лишь выравнял снег. Сугробы остались. Тогда за несколько минут в УК Московского района позвонили 15 человек, пообещав, что придут все вместе и потребуют очистить двор. Трактор приехал через пять минут. А второй раз убирали 4 марта, - рассказал ProKazan местный житель Анатолий Иванович, попросивший не показывать своего лица.

Житель говорит, что трактор приезжает часто, однако сугробы от этого меньше не становятся.

- Мы все равно по колено в снегу. Мужчины-то на машинах, а нам как ходить? - задает вопрос пенсионерка Людмила Кислова.

«Асфальта вам не положат никогда!»

Главная же проблема, которая волнует местных жителей — это дороги. Как только снег растает, горожанам придется ходить по грунту, по грязи, а автомобилистам скакать на своих «железных конях» по многочисленным ямам.

- Я в мае прошлого года ходил в администрацию Кировского и Московского районов, беседовал с первым заместителем ее руководителя Наилем Минвалеевым. Мы тогда собрали 160 подписей (100% собственников жилых помещений) в двух домах. Я его три раза спрашивал «Когда у нас будет асфальт?». Он мне прямо ответил: «Никогда». Но если соберем 800 тысяч рублей с вычетом из квартплаты, пообещал сделать вне очереди. Мы на это не согласились. А недавно выяснилось, что наш двор может быть включен в программу благоустройства на 2019-й год. Ждем одобрения заявки, - добавил Анатолий Иванович, считающий, что в администрации района его по каким-то причинам обманули.

Штрафы за парковку на «зеленой зоне», которой нет

По словам местных жителей, после обращения в администрацию муниципалитета все автомобилисты, кто поставил машины рядом с домами, были оштрафованы за парковку на «зеленой зоне», в среднем на 2000 рублей, что привело владельцев транспортных средств в недоумение, так как они считают, что «зеленой зоны» там нет, однако по закону она есть.

В данном случае смысл взыскания за неправильную парковку объясняется в статье 3.17 Кодекса об административных правонарушениях Республики Татарстан. Если заглянуть в текст документа, то в нем сказано: «Размещение транспортных средств на озелененных территориях в границах населенных пунктов (включая газоны, цветники и иные территории, занятые травянистыми растениями), детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3500 рублей».

То есть сейчас, пока двор не оборудован местами для стоянки автомобилей, жители действительно оставляют машины, нарушая закон, поскольку газоном может считаться любая грунтовая площадка, где теоретически могла бы вырасти зелень, но она как раз таки не растет из-за выхлопных газов находящегося на земле транспорта.

О пользе софинансирования

Корреспондент ProKazan связался с администрацией Кировского и Московского района с просьбой объяснить ситуацию с необходимостью сбора денег для того, чтобы двор обустроили без очереди. В пресс-службе в ответе на наш запрос объяснили, что здесь работает довольно понятный механизм:

- Жители дома на общем собрании принимают решение о софинансировании благоустройства дворовой территории, определяют сумму средств, которую планируют собрать, и перечень работ, на которые данные средства планируется потратить. Протокол со всеми решениями представляется в администрацию, и указанная дворовая территория рассматривается для включения в программу ремонта дворовых территорий в приоритетном порядке.

Недоверие к коммунальщикам

Кроме того, в управляющей компании УК «ЖКХ Московского района» жильцам предлагали подать в комитет земельных и имущественных отношений Исполкома Казани план парковки, на свои деньги купить щебенку, асфальт и заказать технику. Однако жильцы не решились на такой шаг, поскольку не уверены в том, что при обслуживании подземных коммуникаций их работа не пострадает.

- Инициатива наказуема. Они у нас тут постоянно копают, - сетует Людмила Кислова.

- Как могло бы получиться? Мы бы все сделали за свои деньги, а к нам бы приехали, все раскопали и сказали: «У нас тут труба, там телекоммуникации». В итоге все усилия будут коту под хвост, - боится Анатолий Иванович.

Страхи жителей можно считать обоснованными. В некоторых районах Казани горожане также недовольны плохим дорожным покрытием в своих дворах. Например, во дворе дома №88 по улице Ямашева (там асфальт отсутствует на 95 процентов, хотя двор является «образцово-показательным двором» Ново-Савиновского района).

Образцово-показательный двор дома на Ямашева. Иногда сюда отказывается заезжать даже "скорая"

Часто жильцы даже готовы собрать деньги и за свой счет благоустроить двор, однако в администрациях муниципалитетов по каким-то причинам инициативы людей не одобряют. Об этом журналисту ProKazan в разное время заявляли в частных беседах несколько человек, но подтвердить эту информацию нам не удалось, поскольку граждане отказывались называть свои имена и раскрывать детали подобных ситуаций.

Денис Красноярцев
практикующий судебный юрист по защите прав потребителей
Если администрация района и Управляющие компании не идут навстречу жильцам и не выполняют своих задач, в то время как те потребовали сделать дорогу, необходимо обращаться в суд. Жильцы заключают договор с юристом, а он в свою очередь подает от их имени иск в суд. Суд обычно принимает сторону жильцов. Дальше необходимо плотно работать с приставами. Неплохо бы в период подачи иска в суд обратиться к дежурному прокурору своего района с таким же коллективным письмом, чтобы федеральная власть «оценила» работу, а вернее ее отсутствие и нежелание у местной администрации и УК работать. Обязательным является наличие копии досудебной претензии, которую подавали жильцы, с отметкой о принятии ее представителем УК и администрации, это будет доказательством досудебной работы, иначе суд не примет иск. 

Поскольку есть немалая вероятность того, что двор на Ибрагимова 73 и 79 включат в программу благоустройства на 2019-й год, которую сформируют в ближайший месяц, горожанам остается только ждать и надеяться, что их территорию облагородят бесплатно уже скоро и асфальт у них под окном наконец-то появится. Также в администрации Кировского и Московского районов сообщили ProKazan, что дали поручение ООО «УК ЖКХ Московского района» взять на контроль качество уборки дворовых территорий в этих домах.

Если у вас во дворе есть проблема с дорожным покрытием и ее не хотят решать, напишите нам, будем разбираться

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комментарии

Шамиль
1
07 марта 2019
15:15
Если у вас во дворе есть проблема с дорожным покрытием и ее не хотят решать, напишите нам, будем разбираться. Адрес: USA, Вашингтон , Линкольн Авеню 127/17
Горожанин
1
07 марта 2019
15:27
Ты уже зарегистрировался иностранным агентом? Если нет - тогда срочно к главному психиатру, он тебе разрешение на лбу набьет.
В ответ на комментарий пользователя
Если у вас во дворе есть проблема с дорожным покрытием и ее не хотят решать, напишите нам, будем разбираться. Адрес: USA, Вашингтон , Линкольн Авеню 127/17
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Горожанин
0
07 марта 2019
15:39
Какой асфальт!!!
Здесь же третья столица, у нас нет проблем, вот скоро форум ЮНЕСКО будет, а вы про какой то асфальт.
У нас все хорошо
Горожанин
0
07 марта 2019
15:40
У нас мини-трактор тоже часто появляется, иногда припаркованные машины мешают убирать снег. Но в последний раз прям до асфальта все
Горожанин
0
07 марта 2019
15:44
Еще хуже и у соседних хрущёвок : по Короленко , Ибрагимова, Черноморской , Ямашева , Бондаренко -56 квартал !!!!!
Горожанин
0
07 марта 2019
15:48
Лучше решите проблему борьбы с умниками, которые как на верхних фото кладут шины тем самым незаконно присваивая себе парковочное место и часть зем участка
Горожанин
0
07 марта 2019
15:53
Комментарий "юриста" просто бред. Все компании разводилы так отвечают, в итоге деньги за услуги заплачены, а до верховной инстанции отказы.
ооо
0
07 марта 2019
16:01
Адоратского 28-30 тоже полный бардак. Одни отписки про то, что это собственность жильцов и идите нафиг с ремонтом асфальта. уроды бл!
Горожанин
0
07 марта 2019
16:27
Сколько дармоедов и трутней развелось , которых население зря кормит . А не заплати им они сразу правду матку найдут и законы вспомнят . А как самим выполнять свои обязанности , так нефига не хотят работать . Виноватых искать и не надо , во всем виновата вертикаль власти созданная Пу . Чуть что люди пишут Путину , хоть из Саратова ,хоть из Ижевска , хоть из Ульчновска . На местах никто не работает .

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