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Госдума приняла законы о блокировке за фейки и наказании за оскорбление властей

Cегодня, 11:13 55 3 Автор: prokazan.ru
Законы должны поступить в Совет Федерации, а потом Путину

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о блокировке фейковых новостей и о наказании за публикации с неуважением к власти в интернете, трансляция заседания идёт на сайте Думы. 

Теперь законы должны поступить в Совет Федерации, а потом на подпись президенту России.

Закон о фейках

Газеты, телеканалы, радиостанции и новостные агрегаторы из-под действия закона выведены. Граждан за распространение таких новостей будут штрафовать, а сайты — блокировать.

Процедура блокировки из законопроекта выглядит так:

Генпрокуратура видит фейковые новости и сообщает об этом Роскомнадзору
Если это новость на сайте СМИ, Роскомнадзор незамедлительно требует от редакции ее удалить
Получив требование, редакция обязана незамедлительно удалить новость
Если редакция незамедлительно не удалила информацию, ее сайт блокируют

За распространение фейков предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения». Для должностных лиц от 60 до 200 тысяч рублей;

За фейковую новость, создавшую «помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики или кредитных организаций» для граждан предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 600 тысяч рублей, для юридических лиц от 500 тысяч до миллиона рублей;

За фейковую новость, повлекшую «смерть человека, массовое нарушение общественного порядка, прекращение функционирования систем жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики» предусмотрен штраф для граждан от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических от миллиона до 1,5 миллиона рублей;

Сайты, не зарегистрированные как СМИ заблокируют за фейковую новость без предупреждения.

Закон об оскорблении властей в Интернете

При обнаружении в интернете материалов, попадающих под действие закона, Генеральный прокурор и его заместители могут обратиться в Роскомнадзор «с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае её неудаления».

За оскорбление общества, государства, официальных символов РФ и органов государственной власти при первом нарушении предусмотрен штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей;

При повторном нарушении — штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей;

При нарушении, которое произошло более двух раз — штраф в размере до 300 тысяч рублей или альтернатива в виде ареста на 15 суток;

Информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».

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комментарии

Картман
0
07 марта 2019
11:40
Какие власти обидчивые стали.... 8-*
Горожанин
0
07 марта 2019
11:45
Где они а кто мы
Горожанин
0
07 марта 2019
11:52
так же гопник в подворотне уважение вышибает

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