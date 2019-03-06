В Казани застройщик «Солнечного города» ответил на претензии жильцов

В Казани компания "Ак Барс Недвижимость" ответила на претензии жильцов, которые недовольны решением о начале строительства новых многоэтажных домов на участке вместо сквера или школы, там сообщили, что решение было принято в соответствии со всей необходимой исходно-разрешительной документацией.

- Строительство объекта на указанном земельном участке в микрорайоне "Солнечный город" начато в соответствии со всей необходимой исходно-разрешительной документацией, - говорится в ответе пресс-службы компании.

Отметим, 5 марта свыше сотни недовольных жильцов собрались на уличное собрание, в ходе которого высказали претензии, в частности, представителю управляющей компании, которая не защитила их интересы.

По итогам встречи были подписаны обращения к президенту РТ Рустаму Минниханову, генпрокурору России Юрию Чайке, мэру Казани Ильсуру Метшину.