МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается очень сильная гололедица

В Татарстане сегодня ночью и завтра днем ожидается сильная гололедица, с соответствующим предупреждением со ссылкой на синоптиков выступило МЧС по РТ.

С 18:00 6 марта до 18:00 7 марта ожидается сильный ветер 15—18 м/с и метель, на дорогах - сильная гололедица.

Советы пешеходам от МЧС



- Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.

- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.



- Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите. - Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.



- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.



- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.



- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.



Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. При травме обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.