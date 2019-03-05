В Татарстане ученикам школы начали присылать обнаженные фото завуча

В пригороде Набережных Челнов в Малой Шильне ученикам и их родителям начали приходить обнаженные фото их завуча, которые она ранее прислала знакомому в Сети. Об этом сообщает местный портал предпринимателей.

Сама завуч рассказала, что она познакомилась в соцсетях с парнем, которому прислала несколько своих обнаженных фотографий. В итоге страницу девушки якобы взломали, а снимки были разосланы ее знакомым, друзьям, школьникам.

При этом уточняется, что страница парня могла быть фейковой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.