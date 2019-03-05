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Роспотребнадзор не нашел грибов на стенах казанской школы

Cегодня, 14:38 65 1 Автор: prokazan.ru

В Казани сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в школе № 143 Ново-Савиновского района после появления видео в Сети с грибами на стенах школ, никаких грибов найдено не было. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Факты поражения "грибком" и наличие грибов на стенах и потолках помещений школы не установлены, — сообщили в ведомстве.

Впрочем, в двух кабинетах нашли следы протекания кровли: местами отошли обои, отслоилась краска, штукатурка, рамы на окнах отсырели, также имеются следы протекания кровли на потолках и частично стенах двух спортивных залов и в одной из раздевальных при спортивном зале.

По словам директора, в этих помещениях будут проведены косметические ремонтные работы.

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комментарии

Горожанин
1
06 марта 2019
14:49
" Между нами таит лёд
Нас никто никогда не найдёт" ))))

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