«Вы меня сейчас убьете». В Казани образовалась давка из-за бесплатной помады

В Казани сегодня утром в торговом центре "Авеню" из-за раздачи бесплатной помады образовалась давка, сообщения об этом появились в соцсетях.

По словам одной из жительницы города, в рамках акции от люксового бренда предлагалось обменять старую помаду (любого бренда) на новую. Чтобы получить продукт, посетительницы собрались у входа в магазин в 9 часов утра — за час до открытия.

- Все начиналось цивильно, я даже начала гордиться нашим городом, но это первые 30 минут очереди. Потом появилось предложение написать номерки на руках,чтобы сохранить очередь, ок, сделано. В 10 открыли двери, люди побежали без очереди, круговая дверь заблокировалась, охрана открыла другую дверь, кто был последний оказались первыми, - рассказала девушка.

По ее словам, ей стало стыдно за Казань.