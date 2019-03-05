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С казанца, выигравшего «пожизненную» пиццу за татуировку, потребовали налоги

Cегодня, 11:36 167 8 Автор: prokazan.ru

Казанец Артур Храмов, выигравший в прошлом году "пожизненную" бесплатную пиццу за татуировку с логотипом компании Dominoʼs, теперь будет обязан заплатить налог на выигрыш в 4 тысячи рублей в год. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Кампания была запущена в начале сентября 2018 года, ее участникам пообещали сертификаты на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет всем, кто набьет татуировку с логотипом компании и выложит фотографию в интернет. В итоге в списке победителей оказался 381 человек. Победители получили в общей сложности 10 тысяч купонов, распределенных на 100 лет. При этом они должны каждый год подтверждать наличие татуировки, иначе договор с ними расторгается. Также они обязаны посещать пиццерию не менее 30 раз в год и подтверждать это чеками.

Несколько дней назад из налоговой победителям стали приходить уведомления о задолженности, при этом изначально в условиях акции речи не шло об уплате налога, рассказал казанец.

Участникам выдали сертификаты, где прописано лишь то, что они действуют при наличии тату и на сто пицц в год. Однако про то, что победители акции обязаны заплатить налог на выигрыш (для физлиц он составляет 35%), сказано не было. Теперь казанцу надо будет платить за пиццы 4 тысячи рублей в год.

В пресс-службе компании подтвердили эту информацию, так как "указанные обязательства прямо предусмотрены законодательством РФ".

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комментарии

Горожанин
0
06 марта 2019
11:45
Они же не финансовый доход получили и не обогатились . Пусть пиццей платят налоговой .
Горожанин
2
06 марта 2019
11:48
ПЛОТИ НОЛОГИ
Горожанин
0
06 марта 2019
11:52
Налоговой же по..ер, есть доход, пиццей он там, бубликами или клад нашел...списывают со счета и все, потом ходи доказывай. У меня так налоги списали на 10 к, которые я оплатил, потом ездил доказывал только через три месяца вернули. Такая у нас "замечательная" налоговая система.
В ответ на комментарий пользователя
Они же не финансовый доход получили и не обогатились . Пусть пиццей платят налоговой .
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Горожанин
0
06 марта 2019
11:57
Захотел ждоф перехитрить ? Как бы не так ! Впрочем , он скорее всего и не подозревал , с кем связывается .
***** **********
0
06 марта 2019
12:06
Аффтар статьи видимо отстал от жизни, налог на выигрыш давно уже опять сделали 13%, а 35 % отменили много лет назад.
В ответ на комментарий пользователя
Захотел ждоф перехитрить ? Как бы не так ! Впрочем , он скорее всего и не подозревал , с кем связывается .
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Горожанин
0
06 марта 2019
12:19
Сперва новость пишет бизнес онлайн , затем майл ру , потом над ней смеётся Петросян и в конце концов ее публикует вильдашка .
Мартын Межлаук
0
06 марта 2019
12:22
Безплатный сыр только в мышиловке.

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