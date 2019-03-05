С казанца, выигравшего «пожизненную» пиццу за татуировку, потребовали налоги

Казанец Артур Храмов, выигравший в прошлом году "пожизненную" бесплатную пиццу за татуировку с логотипом компании Dominoʼs, теперь будет обязан заплатить налог на выигрыш в 4 тысячи рублей в год. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Кампания была запущена в начале сентября 2018 года, ее участникам пообещали сертификаты на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет всем, кто набьет татуировку с логотипом компании и выложит фотографию в интернет. В итоге в списке победителей оказался 381 человек. Победители получили в общей сложности 10 тысяч купонов, распределенных на 100 лет. При этом они должны каждый год подтверждать наличие татуировки, иначе договор с ними расторгается. Также они обязаны посещать пиццерию не менее 30 раз в год и подтверждать это чеками.

Несколько дней назад из налоговой победителям стали приходить уведомления о задолженности, при этом изначально в условиях акции речи не шло об уплате налога, рассказал казанец.

Участникам выдали сертификаты, где прописано лишь то, что они действуют при наличии тату и на сто пицц в год. Однако про то, что победители акции обязаны заплатить налог на выигрыш (для физлиц он составляет 35%), сказано не было. Теперь казанцу надо будет платить за пиццы 4 тысячи рублей в год.

В пресс-службе компании подтвердили эту информацию, так как "указанные обязательства прямо предусмотрены законодательством РФ".