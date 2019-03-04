«Когда весна начнется, все будет вонять». Казанцы жалуются на мусор во дворах

В редакцию портала ProKazan.ru каждую неделю приходят жалобы на переполненные мусорные контейнеры во дворах, которые никто не убирает. Только за минувшую неделю в наш паблик «ВКонтакте» пришли жалобы от жильцов улиц Ибрагимова, Серова, Беломорская, Химиков, Декабристов и Юдино.

Мы решили сами объехать несколько дворов и убедиться, действительно ли в городе существует эта проблема и кто несет ответственность за вывоз ТБО.

«Мы не знаем, куда жаловаться»

Одно из первых мест, куда мы приехали, оказался двор на Короленко, расположенный недалеко от нашей редакции. Как рассказали местные жители, у дома №5 на пересечении улиц Черноморская и Короленко мусор не вывозят уже больше двух месяцев. На помойке хозяйничают вороны и даже завелись крысы.

- Мы уже не знаем, куда жаловаться. Звонили уже и в единую диспетчерскую, и в управляющую компанию. Все бестолку, - рассказывает местная жительница, пожелавшая не называть своего имени.

По словам другой жительницы, раньше мусор вывозили своевременно, а когда контейнеры сломались, началось безобразие.

- У нас это с нового года. Сначала три контейнера оставалось, потом один. Ужас просто. Это вообще невозможно, словами не передать. Тем более на фоне разговоров на государственном уровне, что мусору стало уделяться столько внимания, - говорит Нина Петровна (Сафронова).

По словам горожан, в том, что скапливается большое количество мусора отчасти виноваты водители, проезжающие по Короленко

Причем мусорные баки у места сбора отходов есть, только почему-то все, кроме одного из них, стоят перевернутыми, колесиками вверх.

При нас грузовик подъехал к свалке, остановился, выгрузил контейнер и уехал

Кто несет ответственность за вывоз мусора?

Местные жители считают, что в возникновении стихийной свалки виновата управляющая компания «Гарант-Мастер», которая, по их сведениям, обслуживает эти дома. Мы обратились туда, однако ее представители сообщили, что вывоз мусора не входит в их обязанности, так как дворников у них нет. Мы решили перепроверить информацию и зашли на сайт mingkh.ru (некоммерческий общественный инициативный проект повышения общественной осведомлённости в области функционирования управляющих компаний и ТСЖ). По их информации, дома на Черноморской и Короленко находятся в зоне ответственности другой управляющей компании — УК «ЖКХ Московского района».

Корреспондент ProKazan.ru связался со специалистами УК «ЖКХ Московского района», там пообещали разобраться в ситуации, но связаться со специалистом, ответственным за участок, к моменту подготовки текста не удалось.

Как рассказал нам практикующий судебный юрист по защите прав потребителей Денис Красноярцев, ответственность за вывоз мусора несет именно управляющая организация (ЖЭУ или ТСЖ), поэтому жалобы нужно направлять именно туда.

- Любой жилец дома является потребителем коммунальных услуг и может обращаться за защитой своих прав первоначально в организацию которая оказывает услугу, а потом в суд. Так же немаловажным будет загрузить этим вопросом Роспотребнадзор РТ. Особенно эффективными жалобы становятся, когда они коллективные и идут от большинства жильцов домов, не давайте себя разобщать, - прокомментировал он.

Кстати, еще одним способом решения проблемы может стать звонок в единую информационную систему «Открытая Казань» по номеру 236-41-23. К слову, на нашу жалобу относительно ситуации жильцов на Короленко, в диспетчерской пообещали разобраться.

Проблема по всему городу?

Проблема уборки мусора возникает время от времени в разных районах Казани, чаще всего после выходных. Коммунальные службы нередко просто не успевают справиться с объемами мусора. К примеру, в домах на Амирхана, оборудованных мусоропроводом, ящик для сбора отходов стоит у каждого подъезда и их вывозят каждый день. Тем не менее, к утру баки все равно забиты.

Для домов без мусоропровода это тоже характерно, но там уже проблема, как считают горожане, именно в недостатке контейнеров. В большинстве дворов (13 из 15), в которых был корреспондент ProKazan, жалоб на вывоз мусора у жителей нет, однако многие контейнеры для пластика переполнены.