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портал ProKazan.ru, Руслан Давлетшин

«Когда весна начнется, все будет вонять». Казанцы жалуются на мусор во дворах

Cегодня, 16:30 96 15 Автор: prokazan.ru
Корреспондент портала ProKazan.ru проинспектировал дворы

В редакцию портала ProKazan.ru каждую неделю приходят жалобы на переполненные мусорные контейнеры во дворах, которые никто не убирает. Только за минувшую неделю в наш паблик «ВКонтакте» пришли жалобы от жильцов улиц Ибрагимова, Серова, Беломорская, Химиков, Декабристов и Юдино.

Мы решили сами объехать несколько дворов и убедиться, действительно ли в городе существует эта проблема и кто несет ответственность за вывоз ТБО.

«Мы не знаем, куда жаловаться»

Одно из первых мест, куда мы приехали, оказался двор на Короленко, расположенный недалеко от нашей редакции. Как рассказали местные жители, у дома №5 на пересечении улиц Черноморская и Короленко мусор не вывозят уже больше двух месяцев. На помойке хозяйничают вороны и даже завелись крысы.

- Мы уже не знаем, куда жаловаться. Звонили уже и в единую диспетчерскую, и в управляющую компанию. Все бестолку, - рассказывает местная жительница, пожелавшая не называть своего имени.

По словам другой жительницы, раньше мусор вывозили своевременно, а когда контейнеры сломались, началось безобразие.

- У нас это с нового года. Сначала три контейнера оставалось, потом один. Ужас просто. Это вообще невозможно, словами не передать. Тем более на фоне разговоров на государственном уровне, что мусору стало уделяться столько внимания, - говорит Нина Петровна (Сафронова).

По словам горожан, в том, что скапливается большое количество мусора отчасти виноваты водители, проезжающие по Короленко

Причем мусорные баки у места сбора отходов есть, только почему-то все, кроме одного из них, стоят перевернутыми, колесиками вверх.

При нас грузовик подъехал к свалке, остановился, выгрузил контейнер и уехал

Кто несет ответственность за вывоз мусора?

Местные жители считают, что в возникновении стихийной свалки виновата управляющая компания «Гарант-Мастер», которая, по их сведениям, обслуживает эти дома. Мы обратились туда, однако ее представители сообщили, что вывоз мусора не входит в их обязанности, так как дворников у них нет. Мы решили перепроверить информацию и зашли на сайт mingkh.ru (некоммерческий общественный инициативный проект повышения общественной осведомлённости в области функционирования управляющих компаний и ТСЖ). По их информации, дома на Черноморской и Короленко находятся в зоне ответственности другой управляющей компании — УК «ЖКХ Московского района».

Корреспондент ProKazan.ru связался со специалистами УК «ЖКХ Московского района», там пообещали разобраться в ситуации, но связаться со специалистом, ответственным за участок, к моменту подготовки текста не удалось.

Как рассказал нам практикующий судебный юрист по защите прав потребителей Денис Красноярцев, ответственность за вывоз мусора несет именно управляющая организация (ЖЭУ или ТСЖ), поэтому жалобы нужно направлять именно туда.

- Любой жилец дома является потребителем коммунальных услуг и может обращаться за защитой своих прав первоначально в организацию которая оказывает услугу, а потом в суд. Так же немаловажным будет загрузить этим вопросом Роспотребнадзор РТ. Особенно эффективными жалобы становятся, когда они коллективные и идут от большинства жильцов домов, не давайте себя разобщать, - прокомментировал он.

Кстати, еще одним способом решения проблемы может стать звонок в единую информационную систему «Открытая Казань» по номеру 236-41-23. К слову, на нашу жалобу относительно ситуации жильцов на Короленко, в диспетчерской пообещали разобраться.

Проблема по всему городу?

Проблема уборки мусора возникает время от времени в разных районах Казани, чаще всего после выходных. Коммунальные службы нередко просто не успевают справиться с объемами мусора. К примеру, в домах на Амирхана, оборудованных мусоропроводом, ящик для сбора отходов стоит у каждого подъезда и их вывозят каждый день. Тем не менее, к утру баки все равно забиты.

Для домов без мусоропровода это тоже характерно, но там уже проблема, как считают горожане, именно в недостатке контейнеров. В большинстве дворов (13 из 15), в которых был корреспондент ProKazan, жалоб на вывоз мусора у жителей нет, однако многие контейнеры для пластика переполнены.

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комментарии

Горожанин
0
05 марта 2019
16:53
В Госжилинспекцию надо обращаться. Они найдут кого надо штрафовать.
Горожанин
0
05 марта 2019
17:00
Специально так делают!
Горожанин
0
05 марта 2019
17:04
В Роспотребнадзор и в суд, это уже вторично, если есть желание взыскать сумму уплаченную за некачественно оказанную услугу.
Горожанин
0
05 марта 2019
17:06
Все-таки УК совсем обнаглели. Кто-то не хочет оперативно выполнять свою работу.
Горожанин
0
05 марта 2019
17:08
Тут комплекс мероприятий должен быть. Понятно, что у каждого объекта по сбору мусора не поставишь контролера. Но нужно учитывать ещё низкий менталитет отдельных людей. На том же месте по Короленко, люди привозят строительный мусор, выбрасывают мебель. Хотя контейнеры предназначены для сбора мелких бытовых отходов, а для вывоза мебели граждане должны воспользоваться заказом специального отдельного кузова привозимого за отдельную плату. На этом экономят и просто выкидывают мебель и прочий габаритный мусор в местах сбора мусора в контейнеры. Наводить порядок тут можно только с помощью штрафов для несознательных граждан. Нужно поставить камеры и с помощью камер наводить порядок, точно так же, как с нарушителями ПДД.
Горожанин
0
05 марта 2019
17:15
В природоохранной прокуратуру можно параллельно заявление накатать. Они же занимаются, когда кто-то машину во дворе моет. Так это тоже самое, даже хуже.
Горожанин
1
05 марта 2019
17:17
Раздельный сбор мусора в действии - мусор отдельно, контейнеры отдельно. Все нормально. Именно этого и добивался Гиниатуллин.
А потом еще деньги из бюджета клянчить начнут на войну с крысами
Горожанин
0
05 марта 2019
17:18
Кстати , на этой помойке , что на улице Короленко обитает крыса размером с кошку .
Горожанин
0
05 марта 2019
17:19
Раз подняли тарифы за вывоз мусора, то население надеется на чистоту в местах сбора мусора. А то приехала машина загрузила содержимое мусорного контейнера и всё поехала, а то, что рядом лежат пакеты с мусором и прочий мусор, кто будет убирать? Кто должен наводить порядок? Тот кто с населения за это получает деньги. А раз так то наведите элементарный порядок у себя и это уже Ваши проблемы, будете чаще вывозить или отремонтируете все контейнеры, а то из 6 контейнеров, 5-ть стоят кверх колесиками, вот и скапливается мусор.
Горожанин
0
05 марта 2019
17:20
Мда уж, где жители сами неправильно выкидывают мусор, где УК не успевает вовремя вывозить. Обе ситуации можно же решить, если быть более сознательными.
Горожанин
0
05 марта 2019
17:22
Может и жители тоже хороши, кто так мусор выкидывает?..
Хотя, на фотке с пластиком, явно надо звонить тем, кто вывозит мусор и сообщать о том, что уже наполнилось. Та и сдавливать бутылки перед выкидыванием не помешает, место экономится в разы.
В ответ на комментарий пользователя
Раздельный сбор мусора в действии - мусор отдельно, контейнеры отдельно. Все нормально. Именно этого и добивался Гиниатуллин.
А потом еще деньги из бюджета клянчить начнут на войну с крысами
Развернуть
Горожанин
0
05 марта 2019
17:27
Просто там не ступала нога мэра казанского . А УК экономя деньги для самообогащения , во время мусор не вывозит . Вот он и валится с контейнеров , плюс вороны и собаки начинают мусор растаскивать.
Горожанин
0
05 марта 2019
17:28
В рамках Роспотребнадзора нужно акцентироваться на Центр гигиены и эпидемиологии. Их похоже объединили под одну крышу.
Горожанин
0
05 марта 2019
17:30
Вы как наивные думаете УК это коммуняки ? А вот фиг вам , они все делают , чтоб набить свои карманы . Правильно уже даже Путин обратил на них внимание . Огромные суммы у них оседают , которые они пытаются съэкономить и скрыть .
Горожанин
0
05 марта 2019
17:39
В полицию можно сообщить или даже в ФСБ, сообщить, что во дворе валяются подозрительные пакеты. Ты же не можешь знать, что там внутри, ты же не сапер, но твоя обязанность, как гражданина, сообщить о подозрительных объектах.

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