Казанскую студентку задержали за «четырехмесячный» секс с несовершеннолетним

В Пестречинском районе Татарстана задержали 19-летнюю студентку Казанского авиационно-технического колледжа, которую подозревают в сексуальных отношениях с 15-летним подростком на протяжении четырех месяцев. Об этом сообщил источник портала.

По данным правоохранительных органов, подозреваемая с июля по октябрь прошлого года спала с несовершеннолетним парнем у него дома.

- После получения соответствующего сообщения студентка была задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили порталу.