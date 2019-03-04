В Казани начался суд над экс-главой «Спурт банка»

В Казани стартовал суд над экс-главой "Спурт банка" Евгенией Даутовой.

Дело Даутовой, поскольку она признала вину, будет рассмотрено в особом порядке.

Напомним, по данным следствия, Евгения Даутова, пытаясь избежать отзыва лицензии у банка, подделала финансовую отчетность банка, в результате финансовому учреждению был причинен ущерб в сотни миллионов рублей. По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Фальсификация финансовых документов и отчетности". Ее также подозревают в злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами на 119 и 120 млн рублей, на нее было возбуждено дело по статье "Мошенничество", которое позже прекратили.