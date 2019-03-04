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В Казани начался суд над экс-главой «Спурт банка»

Cегодня, 11:44 146 6 Автор: prokazan.ru
Ранее она признала вину

В Казани стартовал суд над экс-главой "Спурт банка" Евгенией Даутовой.

Дело Даутовой, поскольку она признала вину, будет рассмотрено в особом порядке.

Напомним, по данным следствия, Евгения Даутова, пытаясь избежать отзыва лицензии у банка, подделала финансовую отчетность банка, в результате финансовому учреждению был причинен ущерб в сотни миллионов рублей. По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Фальсификация финансовых документов и отчетности". Ее также подозревают в злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами на 119 и 120 млн рублей, на нее было возбуждено дело по статье "Мошенничество", которое позже прекратили.

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комментарии

Горожанин
0
05 марта 2019
12:03
Сколько банки и кака везде
Горожанин
0
05 марта 2019
12:34
Есть старая английская поговорка, чем выше залезает обезьяна на пальму, тем больше видна её задница!
Горожанин
0
05 марта 2019
12:43
Ну и рожа
Горожанин
0
05 марта 2019
12:57
Расстрелять !
Горожанин
0
05 марта 2019
13:09
Чиновники воруют и богатеют . А между тем ,нищающее население России назвали оружием американцев и дали ему экстравагантное название " троянский конь " )))))))) . Как только народ не стали в последнее время называть и скотобазой и нищеброды быдло . Ужас .
Горожанин
0
05 марта 2019
13:12
есть татарская поговорка
Чем выше должность тем больнее падать
В ответ на комментарий пользователя
Есть старая английская поговорка, чем выше залезает обезьяна на пальму, тем больше видна её задница!
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