Под Казанью после визита девушки к гинекологу на ее парня завели уголовное дело

В Зеленодольске после визита 15-летней девушки к гинекологу было заведено уголовное дело на 18-летнего парня, который переспал с ней, информацию подтвердил источник портала.

Девушка обратилась в женскую консультацию в конце января.

- После ее обследования стало известно о том. что у нее были сексуальные отношения. Об этом сообщили в правоохранительные органы, которые после проверки 28 февраля возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", - сообщили порталу.

По версии следствия, подозреваемый занимался сексом с потерпевшей в октябре прошлого года в дачном поселке "Ветеран".

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.