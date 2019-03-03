Экс-мэр Казани займется строительством Соборной мечети

Бывший мэр Казани Камиль Исхаков будет курировать строительство Соборной мечети в городе, такое распоряжение дал президент РТ Рустам Минниханов, передает "Татар Информ".

- Президент Татарстана назначил Камиля Исхакова руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани, - сообщили в пресс-службе.

Также Минниханов наградил Исхакова орденом "Дуслык", таким образом власти РТ отметили его "многолетний плодотворный труд во благо Республики Татарстан", передает газета "Республика Татарстан".

Ранее сообщалось, что на месте парка "Кырлай" на берегу Казанки может быть построена гигантская Соборная мечеть на 10 тысяч человек. По другим сообщениям мечеть могут построить на территории бывшей обувной фабрики "Спартак" или Парка Тысячелетия на берегу Кабана.