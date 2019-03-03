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Экс-мэр Казани займется строительством Соборной мечети

Cегодня, 11:19 222 13 Автор: prokazan.ru
Ее могут построить на месте парка «Кырлай»

Бывший мэр Казани Камиль Исхаков будет курировать строительство Соборной мечети в городе, такое распоряжение дал президент РТ Рустам Минниханов, передает "Татар Информ".

- Президент Татарстана назначил Камиля Исхакова руководителем инициативной группы по вопросам строительства Соборной мечети в Казани, - сообщили в пресс-службе.

Также Минниханов наградил Исхакова орденом "Дуслык", таким образом власти РТ отметили его "многолетний плодотворный труд во благо Республики Татарстан", передает газета "Республика Татарстан".

Ранее сообщалось, что на месте парка "Кырлай" на берегу Казанки может быть построена гигантская Соборная мечеть на 10 тысяч человек.  По другим сообщениям мечеть могут построить на территории  бывшей обувной фабрики "Спартак" или Парка Тысячелетия на берегу Кабана.

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комментарии

Горожанин
0
04 марта 2019
11:26
А ,что там с его банями ?
Горожанин
0
04 марта 2019
11:28
Бани разберет и построит мечеть.
Зухра
0
04 марта 2019
11:38
Заняться больше в городе нечем и деньги на другие цели тратить не надо?
Горожанин
0
04 марта 2019
11:39
будут мозги парить вместо туловищ О_О
В ответ на комментарий пользователя
Бани разберет и построит мечеть.
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Горожанин
0
04 марта 2019
11:40
Школы детские сады построить, не ?
Горожанин
0
04 марта 2019
12:03
Дон Камилио , блин .
Горожанин
0
04 марта 2019
12:09
Парки аттракционов актуальнее развивать, Ни одного нормального НЕТ. Зоопарк и тот дольше чем станция метро дубравная
Горожанин
3
04 марта 2019
12:12
Парк "Кырлай" одно из любимых мест детей. На его месте строить не надо. Почему не построить за парком Победы, там много места? И место хорошее. Большая мечеть нужна Казани обязательно.
Горожанин
0
04 марта 2019
12:13
Это за место в центре так отблагодарил? Только для чего нам столько мечетей, а? Оставьте уже парки людям, в мегаполисе надо больше зелени.
Горожанин
0
04 марта 2019
12:22
Задолбали со своими мечетями . Это что первая необходимость?
Горожанин
0
04 марта 2019
12:30
Нет, чтобы больницу построить для людей, зачем-то очередное здание для мулл-бездельников строят...
Горожанин
0
04 марта 2019
12:33
Коммуняка капиталист с сарделькой дуслык.
В ответ на комментарий пользователя
Дон Камилио , блин .
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Ильдар
3
04 марта 2019
12:36
Если честно соборная мечеть городу нужна.
Горожанин
0
04 марта 2019
12:41
Что за бред. Как проголосовать против?
Надо делать упор на науку... Мы же уже не животные.
Горожанин
0
04 марта 2019
12:48
Не надо нам там мечеть! Пусть за городом строят, парковку большую сделают.
В ответ на комментарий пользователя
Парк "Кырлай" одно из любимых мест детей. На его месте строить не надо. Почему не построить за парком Победы, там много места? И место хорошее. Большая мечеть нужна Казани обязательно.
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