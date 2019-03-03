Полиция проверит видео народного корреспондента ProKazan.ru со «скорой»

В Казани полиция проверит видео народного корреспондента ProKazan.ru о нападении женщины с клюшкой на скорую помощь, сообщили накануне в МВД по РТ.

Напомним, примерно в 19 часов 1 марта напротив дома №50 по улице Гаврилова женщина с пятилетним ребенком на внедорожнике Toyota не смогла проехать по дороге из-за "скорой", она достала из багажа клюшку для хоккея на траве и несколько раз ударила скорую.

- По распространенному в социальных сетях и СМИ видео, на котором запечатлен инцидент нападения с клюшкой женщиной-водителем внедорожника Toyota на машину скорой в Казани, проводится проверка, - сообщили в МВД.

При этом в полиции подтвердили сообщения, что заявлений в полицию не поступало.