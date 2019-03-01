Казанская модель потребовала 1 млн руб за слухи об эскорт-прошлом

Модель из Казани Ольга Синтюрева, которую депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев обвиняет в краже 22 млн рублей из его сейфа, требует компенсацию за слухи об ее эскорт-прошлом, сообщает Mash.

Напомним, модель ранее состояла в романтических отношениях с депутатом. Они познакомились в 2017 году на вечеринке. Сообщается, что вскоре у девушки появился Mercedes-Benz GLE400. А в январе 2018 года они расстались по инициативе Ольги, поскольку девушка начала встречаться с мужчиной из Чечни. По словам Ольги, в один из дней, когда она вернулась домой, якобы обнаружила записку от Жигарева с просьбой вернуть его подарки.

Летом прошлого года депутата избили: задержанный по подозрению в избиении уроженец Чечни Ибрагим Дудаев дал показания на девушку. По его словам, она назвалась «женой» депутата и попросила помочь открыть его сейф, от которого она якобы потеряла ключи. Украденные деньги — 22 млн рублей — девушка забрала себе, при этом рассказала Дудаеву, что «муж» ее избивал. После этого Дудаев избил Жигарева.

Сейчас модель находится под под домашним арестом, при этом она узнала, что депутат расстался с ней после сообщений от некоей Евгении Сквазниковой о ее эскорт-прошлом. В результате девушка потребовала с нее 1 млн рублей компенсации и публичного опровержения слухов.

Кстати, 49-летний депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев женат и воспитывает троих детей.