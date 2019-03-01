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Казанская модель потребовала 1 млн руб за слухи об эскорт-прошлом

Cегодня, 12:45 123 5 Автор: prokazan.ru

Модель из Казани Ольга Синтюрева, которую депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев обвиняет в краже 22 млн рублей из его сейфа, требует компенсацию за слухи об ее эскорт-прошлом, сообщает Mash.

Напомним, модель ранее состояла в романтических отношениях с депутатом. Они познакомились в 2017 году на вечеринке. Сообщается, что вскоре у девушки появился Mercedes-Benz GLE400. А в январе 2018 года они расстались по инициативе Ольги, поскольку девушка начала встречаться с мужчиной из Чечни. По словам Ольги, в один из дней, когда она вернулась домой, якобы обнаружила записку от Жигарева с просьбой вернуть его подарки.

Летом прошлого года депутата избили: задержанный по подозрению в избиении уроженец Чечни Ибрагим Дудаев дал показания на девушку. По его словам, она назвалась «женой» депутата и попросила помочь открыть его сейф, от которого она якобы потеряла ключи. Украденные деньги — 22 млн рублей — девушка забрала себе, при этом рассказала Дудаеву, что «муж» ее избивал. После этого Дудаев избил Жигарева.

Сейчас модель находится под под домашним арестом, при этом она узнала, что депутат расстался с ней после сообщений от некоей Евгении Сквазниковой о ее эскорт-прошлом. В результате девушка потребовала с нее 1 млн рублей компенсации и публичного опровержения слухов.

Кстати, 49-летний депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев женат и воспитывает троих детей.

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комментарии

Горожанин
0
02 марта 2019
13:32
Круном одно бл...ство.
Горожанин
0
02 марта 2019
13:57
У телок катируется возраст 18-28.
Все кто старше - кормежка для мошенников или на помойку.
Горожанин
0
02 марта 2019
14:15
Что это за чеченец такой?" при этом рассказала Дудаеву, что «муж» ее избивал. После этого Дудаев избил Жигарева." Муж имеет право бить свою жену. Вот если Жигарев бил жену Дудаева, тогда ему надо отреагировать, а то он потеряет лицо. А тут, Безпредел какой то.
Горожанин
0
02 марта 2019
14:27
знакомая харя,на прошлой неделе в сауне вроде такая была,когда вызывали
poop
0
02 марта 2019
14:35
Я обращаюсь к учителям английского языка и ученикам.Имя Peter читается и произносится как Пита.А вот на русский переводится как Питер.

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