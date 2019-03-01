В Татарстане женщина подала в суд из-за размеров свадебного платья

В Набережных Челнах жительница города Д. Романова подала в мировой суд на предпринимателя С. Щава из-за размеров свадебного платья, сообщается на сайте суда.

Женщина заказала свадебное платье по нужным ей размерам, но получила она его после окончания установленных договором 45 рабочих дней, при этом оно не соответствовало размерам, указанным в бланке заказа, а именно: размер модели по каталогу - 46 по груди, 44 по талии.

После этого женщина подала в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи платья, она потребовала от бизнесмена 23 920 рублей стоимости платья, компенсации морального вреда в размере 4 000 рублей и взыскания штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования в 50 процентов от суммы удовлетворенных исковых требований.

В ходе суда была поведена экспертиза, из которой выяснилось, что свадебное платье соответствует размерным признакам типовых фигур женщин 46 размера. Обхват груди в бланке заказа дает мерку полуобхват груди 48,5, что соответствует российскому размеру 48.

Мировой судья иск удовлетворил частично: женщине вернули выплаченные деньги, но она должна отдать платье; моральный ущерб оценен в 1000 рублей; предпринимателю предъявлен штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, с него взыскана госпошлина в размере 926 рублей 60 копеек.