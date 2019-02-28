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Казань сегодня: дело из-за смерти казанца и полный снос домов

Cегодня, 19:43 64 1 Автор: prokazan.ru

СМЕРТЬ КАЗАНЦА, НАЙДЕННОГО С ПРОСТРЕЛЕННОЙ ГОЛОВОЙ У ТРАССЫ: ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО

В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после смерти 33 летнего казанца, которого нашли застреленным рядом со сожженной "Ладой Грантой", информацию подтвердил источник портала.

Напомним, горящую "Ладу", принадлежащую оператору "Оргсинтеза" нашли на трассе М-7 около 22:00 20 февраля. Автомобиль сгорел полностью, владельца авто на месте происшествия не было. Полицейские  попытались связаться с ним, но телефон оказался отключен. Застреленного владельца нашли лишь через несколько часов в поле за АЗС "Элеком" с огнестрельной раной головы. Следователи осмотрели тело и местность. Они нашли пистолет и гильзу.

- 22 февраля в целях полноценного расследования смерти казанца было возбуждено дело по статье "Убийство", - сообщили порталу.

НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ОТКРОЮТ РЕСТОРАНЫ, А ДО «САЛАВАТ КУПЕРЕ» ПУСТЯТ ТРАМВАЙ

В феврале Кировский район оказался в центре внимания городских властей: здесь решили строить дорогу-дублер Горьковского шоссе, а в будущем и новый жилой экорайон. Корреспондент газеты «Pro Город» встретился с главой Кировского и Московского районов Сергеем Мироновым и узнал, что ждет местных жителей и туристов, какие перспективы имеются у быстро развивающейся территории города Казани.

В КАЗАНИ НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «ШАЙМИЕВСКОЙ» ШКОЛЫ СНЕСЛИ ВСЕ ДОМА

В Казани на месте строительства "шаймиевской" школы снесли все дома, сообщил народный корреспондент портала.

- Там, где раньше находилась деревня Савиновка, теперь пустота, на днях там снесли последние дома. На месте работает строительная техника, - сообщил казанец.

В КАЗАНИ РУХНУЛА КРЫША ДОМА XIX ВЕКА

В Старо-Татарской слободе Казани провалилась крыша в доме XIX века, сообщил старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Искандер Ясавеев.

Дом на Каюма Насыри, 12, обновили к Универсиаде-2013, его покрасили и отремонтировали. Но в последние годы дом пустует, из-за чего он и начал разрушаться. 

- Если ничего не предпринимать, то дом разрушится, будет снесен, а на его месте появится ещё один новодел, - рассказал казанец.

В КАЗАНИ СОКРАТИЛИ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ №62. ИЗ-ЗА ЖАЛОБ ПАССАЖИРОВ

В Казани автобус №62, курсирующий по маршруту "Проспект Победы – Осиново", с 15 марта изменит схему движения, теперь он будет следовать по маршруту "Магазин IKEA – Осиново". Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Осенью прошлого года маршрут продлили до поселка Осиново, из-за чего увеличился интервал движения автобусов, что вызвало недовольство пассажиров. В результате решили сократить маршрут - от магазина IKEA до поселка Осиново.

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комментарии

герцог
0
01 марта 2019
20:13
Песня”Он захотел стать композитором”И он узнал когда в кафэ он пил с друзьми кофэ сладкий.Что если есть какой-то стих и если он предельно гадкий.То песню можно всёж создать-там музыканты знают дело.Они подгонят ритм к строке и всё там сделают умело.Он загорелся,просто так создать лишь стих и дело в шляпе.И можно под конец судьбы уж жить там в солнечной Анапе.Ведь все права всегда за мной, я буду автор, сочинитель.И для студенточки одной я буду как бы и учитель.И вот мы с ней наедине,я в роли мэтра выступаю.При ней беру тетрадный лист-на нём отчётливо страдаю.Пишу про поле и цветы, стога у маленькой речушки.Как одноклассники-друзья там пиво разливают в кружки.И как учителям в селе-один квартиры даже дарит. Как повар-кок на корабле отличный борщ в посуде варит.И вот она поражена-ведь лицезреет гениальность.Для песен я скажу друзья-всегда ведь характерна шквальность.И сам я песню написал ,иду в редакцию в мечтаньях.И буду я теперь уже-ходить в различных,высших, званьях.Редактор встретил с теплотой и обещал решить проблему.Проблема та не за горой -лишь только подобрать бы тему.Я долго ждал,я долго ждал-редактор с песенкой пропал.И вот теперь -я вновь и вновь -я снова песню сочиняю.Возьмут ли песню у меня-об этом я друзья не знаю

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