Казань сегодня: дело из-за смерти казанца и полный снос домов

СМЕРТЬ КАЗАНЦА, НАЙДЕННОГО С ПРОСТРЕЛЕННОЙ ГОЛОВОЙ У ТРАССЫ: ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО

В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после смерти 33 летнего казанца, которого нашли застреленным рядом со сожженной "Ладой Грантой", информацию подтвердил источник портала.

Напомним, горящую "Ладу", принадлежащую оператору "Оргсинтеза" нашли на трассе М-7 около 22:00 20 февраля. Автомобиль сгорел полностью, владельца авто на месте происшествия не было. Полицейские попытались связаться с ним, но телефон оказался отключен. Застреленного владельца нашли лишь через несколько часов в поле за АЗС "Элеком" с огнестрельной раной головы. Следователи осмотрели тело и местность. Они нашли пистолет и гильзу.

- 22 февраля в целях полноценного расследования смерти казанца было возбуждено дело по статье "Убийство", - сообщили порталу.

НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ОТКРОЮТ РЕСТОРАНЫ, А ДО «САЛАВАТ КУПЕРЕ» ПУСТЯТ ТРАМВАЙ

В феврале Кировский район оказался в центре внимания городских властей: здесь решили строить дорогу-дублер Горьковского шоссе, а в будущем и новый жилой экорайон. Корреспондент газеты «Pro Город» встретился с главой Кировского и Московского районов Сергеем Мироновым и узнал, что ждет местных жителей и туристов, какие перспективы имеются у быстро развивающейся территории города Казани.

В КАЗАНИ НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «ШАЙМИЕВСКОЙ» ШКОЛЫ СНЕСЛИ ВСЕ ДОМА

В Казани на месте строительства "шаймиевской" школы снесли все дома, сообщил народный корреспондент портала.

- Там, где раньше находилась деревня Савиновка, теперь пустота, на днях там снесли последние дома. На месте работает строительная техника, - сообщил казанец.

В КАЗАНИ РУХНУЛА КРЫША ДОМА XIX ВЕКА

В Старо-Татарской слободе Казани провалилась крыша в доме XIX века, сообщил старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Искандер Ясавеев.

Дом на Каюма Насыри, 12, обновили к Универсиаде-2013, его покрасили и отремонтировали. Но в последние годы дом пустует, из-за чего он и начал разрушаться.

- Если ничего не предпринимать, то дом разрушится, будет снесен, а на его месте появится ещё один новодел, - рассказал казанец.

В КАЗАНИ СОКРАТИЛИ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ №62. ИЗ-ЗА ЖАЛОБ ПАССАЖИРОВ

В Казани автобус №62, курсирующий по маршруту "Проспект Победы – Осиново", с 15 марта изменит схему движения, теперь он будет следовать по маршруту "Магазин IKEA – Осиново". Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Осенью прошлого года маршрут продлили до поселка Осиново, из-за чего увеличился интервал движения автобусов, что вызвало недовольство пассажиров. В результате решили сократить маршрут - от магазина IKEA до поселка Осиново.