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В Казани сократили автобусный маршрут №62. Из-за жалоб пассажиров

Cегодня, 17:24 138 1 Автор: prokazan.ru

В Казани автобус №62, курсирующий по маршруту "Проспект Победы – Осиново", с 15 марта изменит схему движения, теперь он будет следовать по маршруту "Магазин IKEA – Осиново". Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Осенью прошлого года маршрут продлили до поселка Осиново, из-за чего увеличился интервал движения автобусов, что вызвало недовольство пассажиров. В результате решили сократить маршрут - от магазина IKEA до поселка Осиново.

Теперь, чтобы добраться от IKEA до остановки "Проспект Победы" нужно будет пересесть на другие маршруты.

В мэрии уточнили, что после введения станции "Авиастроительная" пассажиропоток на автобусном маршруте №62 уменьшился.

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комментарии

Горожанин
0
01 марта 2019
18:05
Как авиастроительная влияет на 62 маршрут?!

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