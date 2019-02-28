В Казани сократили автобусный маршрут №62. Из-за жалоб пассажиров

В Казани автобус №62, курсирующий по маршруту "Проспект Победы – Осиново", с 15 марта изменит схему движения, теперь он будет следовать по маршруту "Магазин IKEA – Осиново". Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Осенью прошлого года маршрут продлили до поселка Осиново, из-за чего увеличился интервал движения автобусов, что вызвало недовольство пассажиров. В результате решили сократить маршрут - от магазина IKEA до поселка Осиново.

Теперь, чтобы добраться от IKEA до остановки "Проспект Победы" нужно будет пересесть на другие маршруты.

В мэрии уточнили, что после введения станции "Авиастроительная" пассажиропоток на автобусном маршруте №62 уменьшился.