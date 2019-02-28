«Аварийщики» Зеленодольска взяли «штурмом» мэрию

На этой неделе в Зеленодольск приехали журналисты федеральных СМИ - НТВ и «Известий». Вместе с несколькими десятками «аварийщиков» они пришли в администрацию города, чтобы встретиться с Александром Тыгиным. Встреча состоялась, но получить ответы на все свои вопросы жители так и не смогли.

Журналистов привлекла история 93-летней бабушки-ветерана Марфуги Гадиевой, которую по решению суда выселили из дома, признанного аварийным. Жилья равноценного ей не предоставили, то есть по сути — на улицу.

И таких историй у зеленодольских «аварийщиков» много.

- 25 февраля Верховный суд РТ выселил меня в с двумя детьми на улицу, - рассказывает Эльнора Мирзаева. - За квартиру площадью 38,7 «квадратов» мне предложили 426 тысяч рублей. Сами понимаете, за такие деньги я ничего купить не смогу.

По словам женщины, когда она заявила судье, что на эту «компенсацию» сможет купить лишь гараж, та бросила ей в ответ фразу: «Это ваш выбор». Другая «аварийщица» - с тремя детьми — согласилась взять мизерную компенсацию и переехала во временное жилье, которое нужно освободить уже через 5 месяцев.

- Новую квартиру я купить не могу, куда мне идти с тремя детьми? - плачет женщина.

По словам «аварийщиков», тех, кто не согласен с выселением и продолжает жить в своих домах, ежемесячно штрафуют на 5000 рублей.

Когда люди пришли в администрацию, чиновники оказались не готовы к их визиту. Александр Тыгин после совещания согласился встретиться с ними. Но разговора не получилось — многие вопросы остались без ответов.

Во время встречи с мэром, «аварийщики» рассказали, что планируют устроить 10 марта митинг. Заявление о его проведении они подали в тот же день.