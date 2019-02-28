В Казани вновь «заминировали» ТЦ «Корстон». В этот раз обошлось без эвакуации

В Казани накануне вечером неизвестные вновь сообщили о заложенной бомбе в ТЦ "Корстон", впрочем, здание даже не эвакуировали. Информацию подтвердил источник портала.

Примерно в 18 часов на почту прокуратуры РТ пришло письмо, в котором говорилось о заложенной в здании ТЦ бомбе.

- На место выехали спецподразделения, которые провели в здании центра проверку. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было, - сообщили порталу.

Ведется проверка.

Отметим, за последние дни это уже второе сообщение о заложенной бомбе в ТЦ "Корстон". В прошлый раз эти сообщения также не подтвердились.