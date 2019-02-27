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На Московском рынке откроют рестораны, а до «Салават Купере» пустят трамвай

Cегодня, 11:31 153 4 Автор: prokazan.ru
Глава Кировского и Московского районов рассказал о планах

В феврале Кировский район оказался в центре внимания городских властей: здесь решили строить дорогу-дублер Горьковского шоссе, а в будущем и новый жилой экорайон. Корреспондент газеты «Pro Город» встретился с главой Кировского и Московского районов Сергеем Мироновым и узнал, что ждет местных жителей и туристов, какие перспективы имеются у быстро развивающейся территории города Казани

Кафе мировой кухни в здании Московского рынка

- Московской рынок - это сердце Московского района. Сейчас мы обсуждаем с руководством рынка возможность его трансформации по примеру Даниловского рынка в Москве. Вы знаете, там в кафе представлено 17 видов мировой кухни, всюду светло, чисто и красиво. Наш Московский рынок мог бы быть не хуже. Хотя есть сложности с тем, что множество участков, прилегающих к рынку, находятся в собственности. Если удастся договориться со всеми собственниками, если найдем инвестиции, которых требуется довольно много, Московский рынок здорово преобразится.

Новый автобусный маршрут до «Салават Купере»

- Наш новый жилой район «Салават купере» каждый год обрастает инфраструктурой. В планах построить на Горьковском шоссе разворотные петли, которые сократят заторы при выезде из него. По генплану предусмотрено строительство дороги-дублера Горьковского шоссе, которое разгрузит эту оживленную трассу, строительство трамвайной линии от улицы Большая Крыловка в направлении Горьковского шоссе по улице Болотникова-Фрунзе, по улице Васильченко с замыканием с линии по ул.Беломорской с одной стороны, и с другой стороны прохождением на запад вдоль территории «Оргсинтеза», на территорию Салават Купере. Проект трамвайной линии предусматривает возможность воспользоваться трамвайным сообщением большинству жителей микрорайона благодаря заходу «внутрь» жилого массива.

Пляж со спасателями на Лебяжьем озере

- Вот буквально на днях получил обновленную концепцию благоустройства лесопарка «Лебяжье». Показать вам не могу, потому что она пока сыровата и находится в процессе согласования. Расскажу лишь, что планируем построить здесь сцену, велосипедные дорожки, мостовые переходы, пункты проката на Большом Лебяжьем и многое другое. В этом году обустроим пляж. Зонтики и кабинки для переодевания поставили еще в 2018, сейчас появятся спасатели МЧС, которые будут следить за безопасностью купающихся.

Реконструкция стадиона «Локомотив»

- Сразу несколько объектов мы планируем благоустроить в Юдино. Сейчас достраиваем ледовый дворец. В будущем появятся два подростковых клуба: один разместится в пристрое к многоквартирному жилому дому, другой - в бывшем здании отдела полиции площадью 1500 «квадратов». Отдельно расскажу о стадионе «Локомотив». На его реконструкцию уже выделено 215 миллионов рублей. Там будет шикарное футбольное поле, благоустроенная территория и спортивный зал.

Реконструкция домов культуры

- Почему культурный центр «Московский» у нас такой красивый получился? Потому что там был привлечен профессиональный дизайнер, хотя при капремонте обычно обходятся заменой кровли, отделкой стен и заменой оконных рам. После того, как президент увидел полученный результат, он сказал, вот так надо тратить бюджетные деньги, чтобы было качественно, не стыдно и надолго. В Кировском районе занимаемся реконструкцией ДК «Железнодорожников» - вернем ему исторический облик. Тоже с привлечением профессиональных архитекторов. Будет круто.

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комментарии

Горожанин
4
01 марта 2019
11:27
От трамваев надо избавляться в 21м веке
Горожанин
0
01 марта 2019
11:34
Сколько ярдов выделили району? 2-20%= комфортное место работы)
Горожанин
0
01 марта 2019
11:47
С головой все в порядке? На рынке - рестораны, кто туда ходить будет? Рядом кфс, сахара, шаурма. На рынок ходят товары по-дешевле купить а не котлеты есть, зачем с москвой сравнивать? Посмотрел его образование - ноль - обучался в каких-то недоиститутах - конно-балетная академия и ТИСБИ. Чуствуется в голове его - туман
Горожанин
0
01 марта 2019
12:02
Почему снег во дворах так плохо убирают ,ходить не возможно . Объединили два района ,глава этих районов не справляется с насущными вопросами . УК зверствует с ценами на оплату " попрошайки". Поёт соловьём ,что будет . А сегодняшние проблемы кто решать будет !?

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