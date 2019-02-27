В Татарстане объявили благодарность фельдшеру, довезшей больную в ковше трактора

В Татарстане объявили благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая довезла пациентку до машины скорой помощи в ковше трактора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

66-летней жительнице села Средний Биябаш потребовалась помощь медиков, но "скорая" не смогла проехать к ее дому из-за заснеженной дороги. В итоге фельдшерам пришлось обратиться за помощью к водителю трактора, чтобы тот довез ее в ковше до машины врачей, что тот и сделал.

Ранее прокуратура провела проверку, руководителю исполкома Шамбулыхчинского сельского поселения внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.