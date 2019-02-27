В Татарстане хотят изменить действующий закон о митингах

Депутат от "Единой России" Ильдар Шамилов внес в Госсовет РТ проект изменений в закон о митингах, действующий на территории Татарстана, в нем будет как смягчение отдельных моментов закона, так и ужесточение. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сейчас все уведомления об акциях подаются только в письменной форме, организаторы акций обязаны лично прийти в орган местного самоуправления. Новые поправки предусматривают подачу уведомления о проведении публичного мероприятия в электронной форме, в том числе через многофункциональный центр или портал госуслуг республики. При этом власти, получив такое уведомление, обязаны разместить информацию об этом на своем сайте.

Согласно этим же поправкам, планируется запретить проведение акций на территориях, прилегающих ближе чем на 25 метров к жилым и многоквартирным домам.

Также парламентарий предложил сократить расстояние с 50 до 10 метров на проведение публичных мероприятий возле зданий госорганов и местных властей. При этом новые правила не должны распространяться на территории возле прокуратуры, консульств, культовых сооружений, медицинских и образовательных учреждений.

Законопроект, по словам главы комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Шакира Ягудина, будет рассмотрен в регламентные сроки.