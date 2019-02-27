Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

10:53, сегодня
В Казани заказали проект дороги-дублера у Горьковского шоссе
10:47, сегодня
Велогонщик из Челнов оказался в завале на велогонке «Тур ОАЭ»
10:19, сегодня
У Центра семьи «Казан» появится парк и стела в честь столетия ТАССР
10:16, сегодня
Жителей России предупредили о массовых сокращениях
09:19, 27.02.2019
Видео-рецепты Prokazan.ru: легкие блюда из курицы для романтического вечера
09:57, сегодня
В Татарстане хотят изменить действующий закон о митингах
09:35, сегодня
Путин поручил снизить налоги для семей с детьми
09:19, сегодня
«Авангард» вновь разгромил «Ак Барс», который вновь пропустил шесть шайб
11:40, 25.02.2019
В Казани продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ
09:02, сегодня
Минниханов показал тигренка, изъятого у наркоторговцев, в зоопарке Казани
18:00, 27.02.2019
Сталинские высотки по-казански: «небоскреб» на Декабристов и 10-этажный обком
17:28, 27.02.2019
В РТ осудили мужчин, которые изнасиловали женщину и избили ее вентилятором
16:30, 27.02.2019
Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале весны
16:01, 27.02.2019
ВТБ запускает новую программу автокредитования
15:12, 27.02.2019
Под Казанью беспилотные такси запустят к горнолыжному курорту
15:09, 27.02.2019
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
14:41, 27.02.2019
В Татарстане женщина выстрелила в голову 18-летнему парню
14:32, 27.02.2019
В Казани в речном порту обрушили кран
14:17, 27.02.2019
В Челнах мужчина скончался около своей квартиры
13:49, 27.02.2019
В Кировском районе Казани больше чем на сутки отключат воду
12:54, 27.02.2019
Казанец обратился к Путину, чтобы тот помог его бабушке дожить без страданий
12:33, 27.02.2019
Прокуратура ищет виновника обрушения гигантской глыбы снега в Зеленодольске
12:26, 27.02.2019
В мессенджере WhatsApp появится новая функция
11:56, 27.02.2019
В Казани ребенок застрял головой в перилах в подъезде дома
11:31, 27.02.2019
Прокуратура РТ потребовала наказать виновных по делу о больной в ковше трактора
11:07, 27.02.2019
Стала известна главная причина смертности женщин в России
10:59, 27.02.2019
В казанской колонии осужденный проколол живот пластиной, чтобы полечиться
10:52, 27.02.2019
Проект автотрассы «Москва - Казань» начнут разрабатывать в этом году
10:42, 27.02.2019
СМИ: Марат Башаров лишился работы из-за скандала вокруг избиения своей жены
10:18, 27.02.2019
В Нижнекамске психбольной избил ребенка черенком от лопаты
10:18, 27.02.2019
Минниханов поручил перевезти изъятого с наркотиками тигренка в Казань
09:56, 27.02.2019
В Казани со стоянки угнали Mazda
09:46, 27.02.2019
В Набережных Челнах мужчина удерживал в лифте 8-летнюю девочку
09:31, 27.02.2019
В Казани отразили «атаку» террористов на гипермаркет. Условно
09:25, 27.02.2019
В России хотят разрешить «домашнее» высшее образование
09:19, 27.02.2019
Видео-рецепты Prokazan.ru: легкие блюда из курицы для романтического вечера
09:03, 27.02.2019
Спикер Госсовета РТ: Ничего нет труднее партийной работы! Это не работа киркой
17:51, 26.02.2019
В Казани нашли инвестора для реконструкции подземной галереи на Баумана
17:46, 26.02.2019
«Выгоняют на улицу с детьми»: из-за дороги-дублера в Казани снесут сотни домов
17:32, 26.02.2019
В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие
16:42, 26.02.2019
В Казани для строительства кольцевой дороги хотят снести дома на сотне участков
16:13, 26.02.2019
В Челнах 13-летняя блогерша «бросила вызов» властям города
16:00, 26.02.2019
Как в Токио. Минниханов решил, как жителям «Салават Купере» не ездить в Казань
15:38, 26.02.2019
Школу, где дети учатся на коленях, хотят объединить с другой. Родители против
15:19, 26.02.2019
В Челнах откроется новый крытый футбольный манеж
15:12, 26.02.2019
Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE
15:09, 26.02.2019
Появился проект гигантской башни в форме тюбетейки на Казанке
14:29, 26.02.2019
В Татарстане осудили посудомойщицу и повара, из-за которых отравились 89 детей
13:50, 26.02.2019
В Татарстане скончался 6-месячный ребенок
13:30, 26.02.2019
В челнинском филиале КФУ выявили взятки на 1 млн рублей
13:24, 26.02.2019
Минниханов призвал Метшина повысить рождаемость «на личном примере»
12:57, 26.02.2019
У «Казань Арены» собираются построить башню «Тюбетей Tower»
12:46, 26.02.2019
В Челнах при загадочных обстоятельствах погибла 56-летняя женщина
12:20, 26.02.2019
Стало известно, что произошло с мужчиной, который вышел покурить с ножом в спине
11:52, 26.02.2019
В Татарстане больного вывезли из деревни в ковше трактора
11:37, 26.02.2019
В Челнах разыскивают работницу санатория
11:32, 26.02.2019
Минсельхозпрод Татарстана: цена на социальные виды хлеба останется прежней
11:12, 26.02.2019
Казань стала лидером в России по росту цен на жилье в новостройках: на 19%
10:59, 26.02.2019
Жителей России хотят ограничить в получении кредитов
10:52, 26.02.2019
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть
10:48, 26.02.2019
На Проспекте Победы МАЗ врезался в микроавтобус: пострадали 7 пассажиров
10:27, 26.02.2019
Священник призвал россиянок не раздеваться перед врачами
10:06, 26.02.2019
Готовимся? В Казани стартует новая программа переселения из аварийного жилья
10:02, 26.02.2019
В Татарстане 11 клиник пластической хирургии закрылись после проверки
09:35, 26.02.2019
«Не все получилось»: «Авангард» разгромил «Ак Барс» в плей-офф со счетом 6:0
09:19, 26.02.2019
Метшин рассказал, что нужно для введения бесплатного проезда в автобусах города
07:00, 26.02.2019
Северное сияние: 5 мест в России и за границей с ценами на перелеты из Казани
19:40, 25.02.2019
Казань сегодня: вспышка гепатита и строительство «шаймиевской» школы
17:59, 25.02.2019
В Зеленодольске в больнице мужчина с ножом в спине вышел на перекур
17:57, 25.02.2019
В Челнах разыскивают водителя, который пропал неделю назад
17:25, 25.02.2019
В Казани опечатали торговый дом «Идель» на улице Фрунзе
17:11, 25.02.2019
Найден мертвым бывший глава штаба Собчак Игорь Малашенко
16:51, 25.02.2019
На месте бывшей Савиновки началось строительство «шаймиевской» школы
16:33, 25.02.2019
За снятие наличных с банковских карт россияне будут платить налог?
16:19, 25.02.2019
Вспышка гепатита А в КФУ: объявлена срочная вакцинация студентов
16:19, 25.02.2019
За секунду до. Под Казанью глыба снега с крыши чуть не убила мужчину
15:53, 25.02.2019
В Казани из кранов может потечь зеленая вода с уранином
15:49, 25.02.2019
В Татарстане снизился прожиточный минимум
архив ProKazan.ru

В Татарстане хотят изменить действующий закон о митингах

Cегодня, 09:57 167 2 Автор: prokazan.ru

Депутат от "Единой России" Ильдар Шамилов внес в Госсовет РТ проект изменений в закон о митингах, действующий на территории Татарстана, в нем будет как смягчение отдельных моментов закона, так и ужесточение. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сейчас все уведомления об акциях подаются только в письменной форме, организаторы акций обязаны лично прийти в орган местного самоуправления. Новые поправки предусматривают подачу уведомления о проведении публичного мероприятия в электронной форме, в том числе через многофункциональный центр или портал госуслуг республики. При этом власти, получив такое уведомление, обязаны разместить информацию об этом на своем сайте.

Согласно этим же поправкам, планируется запретить проведение акций на территориях, прилегающих ближе чем на 25 метров к жилым и многоквартирным домам.

Также парламентарий предложил сократить расстояние с 50 до 10 метров на проведение публичных мероприятий возле зданий госорганов и местных властей. При этом новые правила не должны распространяться на территории возле прокуратуры, консульств, культовых сооружений, медицинских и образовательных учреждений.

Законопроект, по словам главы комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Шакира Ягудина, будет рассмотрен в регламентные сроки.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Спикер Госсовета РТ: Ничего нет труднее партийной работы! Это не работа киркой
В Госдуме хотят запретить продавать машины водителям, у которых нет гаража
В Казани опечатали торговый дом «Идель» на улице Фрунзе
Президент России подписал указ о переименовании военных кафедр в вузах
Минниханов о замечании Путина: «Когда президент сделает пинка - это плохо»
Сегодня в Казань прилетит Путин
В Казани после смерти дочери активистки пройдет марш «материнского гнева»
Властям Казани поручили очистить теплотрассы от бездомных
Германия сорвала научную конференцию в Казани из-за ректора крымского вуза
Что изменится в России с февраля: индексация выплат, водители и другое
Замминистра МВД на коллегии в РТ: Запад готовит сценарии конфликтов в Поволжье
В Казани досрочно сложили полномочия два депутата Казгордумы
СМИ: полиция РТ проведет перепись администраторов сообществ в ВК и Telegram
В Казани прошел пикет против передачи Южных Курил Японии
Вице-премьер Татарстана назвал всех уехавших татарстанцев татарами
Казанец за акцию с болтом и Конституцией проведет Новый год в СИЗО
В Казани задержали участника акции с болтом на Конституции
«Никакой работы не ведем». В РТ решили оставить должность «президент Татарстана»
Стал известен топ депутатов-прогульщиков Госсовета РТ
В Казани прошел «коммунистический» митинг
Казанский Кремль о должности «президент РТ»: к словам Путина добавить нечего
Главред «Эха Москвы»: «Главная угроза — национальные меньшинства и республики»
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2019
10:53
к чему готовятся?
Горожанин
0
28 февраля 2019
10:56
известно к чему
В ответ на комментарий пользователя
к чему готовятся?
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
3814 28
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2649 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
3 завтрака из яиц с «мужским характером» от казанского шеф-повара

Завтраки, которые придутся по вкусу любому мужчине

22.02.2019

13:24

Новости Челнов
Велогонщик из Челнов оказался в завале на велогонке «Тур ОАЭ»

28.02.2019

10:47

0

В Набережных Челнах мужчина удерживал в лифте 8-летнюю девочку

27.02.2019

09:46

2

Интервью

Женя Потехина

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Служба новостей

Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани
Фоторепортажи

Аделя Бакирова

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Неизвестная Казань
2182 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

2080 31
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2875 14
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

906 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»
Неизвестная Казань
1093 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1597 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
3008 83
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4858 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере