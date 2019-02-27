Минниханов показал тигренка, изъятого у наркоторговцев, в зоопарке Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов показал двухмесячного тигренка Луну, изъятого у наркоторговцев в Набережных Челнах, в казанском зоопарке. Он разместил видео в своих соцсетях.
Напомним, Луну перевезли из конно-спортивной школы «Тулпар» в Казанский зооботанический сад.
Его нашли при обыске в доме предполагаемого организатора преступной группы, торговавшей наркотиками. Некоторое время тигренок жил в одном из отделов полиции Челнов, потом Минниханов поручил перевезти его в Казань.
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28 февраля 2019
09:35
Песня"И только ты". И только ты,и только ты вошла тогда в мои мечты.И день морозозным ветерком уже к закату приближался.Я мчался быстро по полям, летя к тебе в туманной мгле и скорой встречей томно проникался. Наедине с тобой вдвоём мы вспомним дни когда казалось,что Солнце только ради нас,над полем радостно ласкалось..И день осенний уходя давал покой долине горной.Но ты свободною была и горделиво непокорной.И я хотел лишь одного скользнуть от прошлых лет разлуки.В картинах сочных я мечтал как ты ко мне уж тянешь руки. И бег времён остановить хотел я лишь прикосновньем.И перечёркнуты года одним лишь сказочным мгновеньем.И дух любви летел в полях мешаясь с чистотой природы.Картинность рощи там вдали не предвещали непогоды.Я застывал идя к тебе и пропускал вещей текучесть.Тогда ты поняла меня и осознала мою участь.Ветров свободное пространство мечте давало нежный путь.Я осознал красоты мира,любви очерченную суть. С гитарой на полях весенних играл мотив я о любви.В моих глубинах подсознанья была лишь