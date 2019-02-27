Минниханов показал тигренка, изъятого у наркоторговцев, в зоопарке Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов показал двухмесячного тигренка Луну, изъятого у наркоторговцев в Набережных Челнах, в казанском зоопарке. Он разместил видео в своих соцсетях.

Напомним, Луну перевезли из конно-спортивной школы «Тулпар» в Казанский зооботанический сад.

Его нашли при обыске в доме предполагаемого организатора преступной группы, торговавшей наркотиками. Некоторое время тигренок жил в одном из отделов полиции Челнов, потом Минниханов поручил перевезти его в Казань.