Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

09:02, сегодня
Минниханов показал тигренка, изъятого у наркоторговцев, в зоопарке Казани
09:19, сегодня
«Авангард» вновь разгромил «Ак Барс», который вновь пропустил шесть шайб
18:00, 27.02.2019
Сталинские высотки по-казански: «небоскреб» на Декабристов и 10-этажный обком
17:28, 27.02.2019
В РТ осудили мужчин, которые изнасиловали женщину и избили ее вентилятором
09:19, 27.02.2019
Видео-рецепты Prokazan.ru: легкие блюда из курицы для романтического вечера
16:30, 27.02.2019
Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале весны
16:01, 27.02.2019
ВТБ запускает новую программу автокредитования
15:12, 27.02.2019
Под Казанью беспилотные такси запустят к горнолыжному курорту
11:40, 25.02.2019
В Казани продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ
15:09, 27.02.2019
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
14:41, 27.02.2019
В Татарстане женщина выстрелила в голову 18-летнему парню
14:32, 27.02.2019
В Казани в речном порту обрушили кран
14:17, 27.02.2019
В Челнах мужчина скончался около своей квартиры
13:49, 27.02.2019
В Кировском районе Казани больше чем на сутки отключат воду
12:54, 27.02.2019
Казанец обратился к Путину, чтобы тот помог его бабушке дожить без страданий
12:33, 27.02.2019
Прокуратура ищет виновника обрушения гигантской глыбы снега в Зеленодольске
12:26, 27.02.2019
В мессенджере WhatsApp появится новая функция
11:56, 27.02.2019
В Казани ребенок застрял головой в перилах в подъезде дома
11:31, 27.02.2019
Прокуратура РТ потребовала наказать виновных по делу о больной в ковше трактора
11:07, 27.02.2019
Стала известна главная причина смертности женщин в России
10:59, 27.02.2019
В казанской колонии осужденный проколол живот пластиной, чтобы полечиться
10:52, 27.02.2019
Проект автотрассы «Москва - Казань» начнут разрабатывать в этом году
10:42, 27.02.2019
СМИ: Марат Башаров лишился работы из-за скандала вокруг избиения своей жены
10:18, 27.02.2019
В Нижнекамске психбольной избил ребенка черенком от лопаты
10:18, 27.02.2019
Минниханов поручил перевезти изъятого с наркотиками тигренка в Казань
09:56, 27.02.2019
В Казани со стоянки угнали Mazda
09:46, 27.02.2019
В Набережных Челнах мужчина удерживал в лифте 8-летнюю девочку
09:31, 27.02.2019
В Казани отразили «атаку» террористов на гипермаркет. Условно
09:25, 27.02.2019
В России хотят разрешить «домашнее» высшее образование
09:19, 27.02.2019
Видео-рецепты Prokazan.ru: легкие блюда из курицы для романтического вечера
09:03, 27.02.2019
Спикер Госсовета РТ: Ничего нет труднее партийной работы! Это не работа киркой
17:51, 26.02.2019
В Казани нашли инвестора для реконструкции подземной галереи на Баумана
17:46, 26.02.2019
«Выгоняют на улицу с детьми»: из-за дороги-дублера в Казани снесут сотни домов
17:32, 26.02.2019
В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие
16:42, 26.02.2019
В Казани для строительства кольцевой дороги хотят снести дома на сотне участков
16:13, 26.02.2019
В Челнах 13-летняя блогерша «бросила вызов» властям города
16:00, 26.02.2019
Как в Токио. Минниханов решил, как жителям «Салават Купере» не ездить в Казань
15:38, 26.02.2019
Школу, где дети учатся на коленях, хотят объединить с другой. Родители против
15:19, 26.02.2019
В Челнах откроется новый крытый футбольный манеж
15:12, 26.02.2019
Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE
15:09, 26.02.2019
Появился проект гигантской башни в форме тюбетейки на Казанке
14:29, 26.02.2019
В Татарстане осудили посудомойщицу и повара, из-за которых отравились 89 детей
13:50, 26.02.2019
В Татарстане скончался 6-месячный ребенок
13:30, 26.02.2019
В челнинском филиале КФУ выявили взятки на 1 млн рублей
13:24, 26.02.2019
Минниханов призвал Метшина повысить рождаемость «на личном примере»
12:57, 26.02.2019
У «Казань Арены» собираются построить башню «Тюбетей Tower»
12:46, 26.02.2019
В Челнах при загадочных обстоятельствах погибла 56-летняя женщина
12:20, 26.02.2019
Стало известно, что произошло с мужчиной, который вышел покурить с ножом в спине
11:52, 26.02.2019
В Татарстане больного вывезли из деревни в ковше трактора
11:37, 26.02.2019
В Челнах разыскивают работницу санатория
11:32, 26.02.2019
Минсельхозпрод Татарстана: цена на социальные виды хлеба останется прежней
11:12, 26.02.2019
Казань стала лидером в России по росту цен на жилье в новостройках: на 19%
10:59, 26.02.2019
Жителей России хотят ограничить в получении кредитов
10:52, 26.02.2019
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть
10:48, 26.02.2019
На Проспекте Победы МАЗ врезался в микроавтобус: пострадали 7 пассажиров
10:27, 26.02.2019
Священник призвал россиянок не раздеваться перед врачами
10:06, 26.02.2019
Готовимся? В Казани стартует новая программа переселения из аварийного жилья
10:02, 26.02.2019
В Татарстане 11 клиник пластической хирургии закрылись после проверки
09:35, 26.02.2019
«Не все получилось»: «Авангард» разгромил «Ак Барс» в плей-офф со счетом 6:0
09:19, 26.02.2019
Метшин рассказал, что нужно для введения бесплатного проезда в автобусах города
07:00, 26.02.2019
Северное сияние: 5 мест в России и за границей с ценами на перелеты из Казани
19:40, 25.02.2019
Казань сегодня: вспышка гепатита и строительство «шаймиевской» школы
17:59, 25.02.2019
В Зеленодольске в больнице мужчина с ножом в спине вышел на перекур
17:57, 25.02.2019
В Челнах разыскивают водителя, который пропал неделю назад
17:25, 25.02.2019
В Казани опечатали торговый дом «Идель» на улице Фрунзе
17:11, 25.02.2019
Найден мертвым бывший глава штаба Собчак Игорь Малашенко
16:51, 25.02.2019
На месте бывшей Савиновки началось строительство «шаймиевской» школы
16:33, 25.02.2019
За снятие наличных с банковских карт россияне будут платить налог?
16:19, 25.02.2019
Вспышка гепатита А в КФУ: объявлена срочная вакцинация студентов
16:19, 25.02.2019
За секунду до. Под Казанью глыба снега с крыши чуть не убила мужчину
15:53, 25.02.2019
В Казани из кранов может потечь зеленая вода с уранином
15:49, 25.02.2019
В Татарстане снизился прожиточный минимум
15:32, 25.02.2019
В Казани собираются построить еще один стадион. На улице Гаврилова
15:21, 25.02.2019
Серьезное ДТП в Челнах: «легковушка» едва не вылетела с моста после ДТП
15:05, 25.02.2019
В Казани пройдет первый Чемпионат по методике WorldSkills для молодых дизайнеров
14:50, 25.02.2019
В Татарстане мужчина разгромил магазин из-за тысячи рублей
13:36, 25.02.2019
Челнинец из-за украденной спортивной одежды сбил полицейского
12:37, 25.02.2019
Синоптики рассказали, когда придет климатическая весна
скриншот

Минниханов показал тигренка, изъятого у наркоторговцев, в зоопарке Казани

Cегодня, 09:02 76 5 Автор: prokazan.ru
Судя по кадрам, тигренок чувствует себя отлично

Президент Татарстана Рустам Минниханов показал двухмесячного тигренка Луну, изъятого у наркоторговцев в Набережных Челнах, в казанском зоопарке. Он разместил видео в своих соцсетях.

 

Напомним, Луну перевезли из конно-спортивной школы «Тулпар» в Казанский зооботанический сад.

Его нашли при обыске в доме предполагаемого организатора преступной группы, торговавшей наркотиками. Некоторое время тигренок жил в одном из отделов полиции Челнов, потом Минниханов поручил перевезти его в Казань.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Минниханов поручил перевезти изъятого с наркотиками тигренка в Казань
Сапожник из Казани начал шить обувь собаке, у которой нет подушечек на лапах
В казанском зоопарке появились снежные совы
Стали известны причины постоянных переносов сроков открытия зоопарка в Казани
В Казани на улице Адоратского сняли на видео дикую лису
В Казани для 23-летней Малышки нашли 600-килограммового самца
Директор зоопарка возглавил «Единую России» в думе Казани
В казанском зоопарке появились страусы Маша и Вася
В Казани вновь отложили открытие нового зоопарка
Как живут в неволе дикие животные: 5 зоопарков мира, которые объективно лучше казанского
В казанском зоопарке медведей из-за жары кормят ледяными шайбами с рыбой
Казанский зоопарк почти готов: как он сейчас выглядит
В Казань для нового зоопарка уже привезли гамадрилов и сурикатов
Метшин пообещал, что новый зоопарк откроется в конце года
Новый зоопарк в Казани откроется в мае 2018 года
В Казанском зоопарке медведи впали в спячку, но медведица иногда просыпается, чтобы поесть
На проект наружных инженерных сетей Казанского зоопарка планируют потратить 11 млн рублей
В казанском зоопарке скончался последний снежный барс‍
В Казани могут закрыть контактные зоопарки. Что будет с животными?
В Казани могут запретить контактные зоопарки, а также содержание диких животных в квартире
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2019
09:18
Миник - просто большой ребенок
герцог
1
28 февраля 2019
09:39
герцог
28 февраля 2019
09:35
Песня"И только ты". И только ты,и только ты вошла тогда в мои мечты.И день морозозным ветерком уже к закату приближался.Я мчался быстро по полям, летя к тебе в туманной мгле и скорой встречей томно проникался. Наедине с тобой вдвоём мы вспомним дни когда казалось,что Солнце только ради нас,над полем радостно ласкалось..И день осенний уходя давал покой долине горной.Но ты свободною была и горделиво непокорной.И я хотел лишь одного скользнуть от прошлых лет разлуки.В картинах сочных я мечтал как ты ко мне уж тянешь руки. И бег времён остановить хотел я лишь прикосновньем.И перечёркнуты года одним лишь сказочным мгновеньем.И дух любви летел в полях мешаясь с чистотой природы.Картинность рощи там вдали не предвещали непогоды.Я застывал идя к тебе и пропускал вещей текучесть.Тогда ты поняла меня и осознала мою участь.Ветров свободное пространство мечте давало нежный путь.Я осознал красоты мира,любви очерченную суть. С гитарой на полях весенних играл мотив я о любви.В моих глубинах подсознанья была лишь
герцог
1
28 февраля 2019
09:41
ты и только ты
Горожанин
1
28 февраля 2019
09:43
круто;-)
Горожанин
0
28 февраля 2019
09:48
Докатился горшок, уже на тиграх пиарится

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
3814 28
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2647 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
3 завтрака из яиц с «мужским характером» от казанского шеф-повара

Завтраки, которые придутся по вкусу любому мужчине

22.02.2019

13:24

Новости Челнов
В Набережных Челнах мужчина удерживал в лифте 8-летнюю девочку

27.02.2019

09:46

2

В Челнах 13-летняя блогерша «бросила вызов» властям города

26.02.2019

16:13

7

Интервью

Женя Потехина

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Служба новостей

Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани
Фоторепортажи

Аделя Бакирова

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Неизвестная Казань
2182 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

2079 31
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2874 14
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

906 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»
Неизвестная Казань
1093 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1597 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
3008 83
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4858 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере