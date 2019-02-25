Минниханов поручил перевезти изъятого с наркотиками тигренка в Казань

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил поместить изъятого в Набережных Челнах вместе с наркотиками двухмесячного тигренка по кличке Луна в Казанский зооботанический сад, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

- Рустам Нургалиевич видел петицию. Безусловно, эта история не могла оставить его равнодушным. Он дал соответствующие поручения, – цитирует "Татар Информ" слова Галимовой.

Сейчас тигренка уже везут в Казанский зоопарк.

Напомним, тигренка нашли при обыске в доме предполагаемого организатора преступной группы, торговавшей наркотиками. Некоторое время тигренок жил в одном из отделов полиции Челнов, потом его поселили в детско-юношеской конно-спортивной школе в Набережных Челнах.