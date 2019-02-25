Сталинские высотки по-казански: «небоскреб» на Декабристов и 10-этажный обком

Сегодня в рубрике «Неизвестная Казань» портал ProKazan.ru расскажет о наиболее примечательных зданиях, возведенных в нашем городе в стиле сталинской монументальной архитектуры после окончания Великой Отечественной войны.

Своим декором - шпилями, башенками, обилием колонн и лепнины, значительным для Казани того времени количеством этажей, они напоминают уменьшенный вариант знаменитых сталинских высоток, которые в это же время строились в столице Советского Союза Москве.

История вопроса

Одержав победу во второй мировой войне, Советский Союз, наравне с Соединенными Штатами Америки, превратился в одну из двух самых мощных мировых держав.

Столице сильнейшего в Европе государства необходим был новый облик, который не уступал бы облику Нью-Йорка – крупнейшего города США, славившегося своими небоскребами. С этой целью в начале 1947 года Совет Министров СССР с подачи Сталина принимает постановление о строительстве в Москве высотных зданий.

Всего было задумано построить восемь высоток – по одной на каждое столетие московской истории (как раз в это время столица готовилась отметить свое 800-летие). Они должны были стать «ожерельем» вокруг гигантского Дворца Советов, которое планировалось построить на месте взорванного храма Христа Спасителя.

Однако Дворец Советов так и не был построен. А из восьми запланированных небоскребов было возведено только семь. На Западе (а затем и в нашей стране) они получили название «семь сестер».

Строительство главного здания МГУ в Москве, начало 1950-х годов

Среди них – главное здание МГУ (36 этажей), гостиница «Украина» (34 этажа), жилые дома на Котельнической набережной (26 этажей) и Кудринской площади (24 этажа), здание МИД (27 этажей), административно-жилое здание на площади Красных ворот (24 этажа) и гостиница «Ленинградская» (21 этаж).

Архитектура московских высоток во многом перекликается с архитектурой небоскребов Нью-Йорка (например, Эмпайр-стейт-билдинг, Вулворт-билдинг, зданием муниципалитета на Манхэттене и другими).

Также к сталинским высоткам обычно причисляют Дворец культуры и науки в Варшаве (42 этажа), здание Академии наук в Риге (21 этаж), гостиницу International в Праге (16 этажей) и недостроенную до проектной высоты гостиницу «Украина» в Киеве (16 этажей).

В строительстве зданий принимали участие лучшие архитекторы своего времени, использовались самые передовые решения и материалы. В оформлении зданий присутствует большое количество лепнины, советской символики. Все московские «семь сестер» украшены шпилями.

Сталинские высотки в центре Москвы, 1950-е годы

Однако возведение таких дорогостоящих зданий, особенно в условиях послевоенных трудностей, было делом крайне непростым.

Поэтому в подавляющем большинстве крупных городов СССР (включая Ленинград) высоток построено не было (во многих городах подобные проекты были, но они не были доведены до конца, или были реализованы в сильно упрощенном виде).

Тем не менее, в ряде городов страны (как в областных и республиканских, так и просто в важных индустриальных центрах) начинается строительство зданий, которые значительно уступают московским высоткам в этажности и объеме, но во многом повторяют их стиль. Среди этих городов была и Казань.

Все дома, построенные в Казани в стиле сталинских небоскребов Москвы, возводились в короткий период с рубежа 1940-50-х годов (когда город только начал оправляться от послевоенных трудностей и появились определенные средства) и до 1955 года (до выхода хрущевского постановления о борьбе с «излишествами» в архитектуре).

«Небоскреб» на улице Декабристов

Архитекторы: Павел Алексеевич Саначин, Георгий Иванович Солдатов

Место, где была построена самая высокая сталинка Казани, располагается на важной городской магистрали, ведущей из центра Казани в Соцгород, к авиационному и моторостроительному заводам.

Вплоть до начала 1940-х годов основными зданиями на ней были одноэтажные и двухэтажные деревянные дома, в основном возведенные еще до революции. И лишь в годы Великой Отечественной войны поблизости от нее было построено некоторое количество «скромных» двухэтажных многоквартирных домов.

Строительство 8-этажного дома по улице Декабристов, начало 1950-х

После завершения войны власти города принимают решение вплотную заняться внешним обликом одной из важнейших улиц города. В начале 1950-х годов на участке Декабристов между современными улицами Волгоградская и Гагарина разворачивается строительство четырех- и пятиэтажных жилых домов.

Эти дома являются одними из самых ярких представителей сталинской послевоенной архитектуры Казани. Большинство этих зданий богато украшены, присутствуют арки, фронтоны, лепнина, советская символика.

8-этажный дом на улице Декабристов, конец 1950-х – начало 60-х годов

Но наиболее внушительным из зданий, возведенных на улице Декабристов в первую половину 1950-х годов, является дом под номером 183. Восьмиэтажный «небоскреб» был закончен в 1954 году.

Дом был возведен на том месте, где улица Декабристов делает сильный изгиб. Таким образом, здание хорошо просматривается как со стороны улицы Гагарина, так и от перекрестка с современным проспектом Ямашева.

Согласно проекту, здание представляло собой жилой многоквартирный дом (8-этажный в центральной части, 5-этажный по краям). Первый этаж был зарезервирован для учреждений по обслуживанию населения.

Дом украшен рустовкой, полуколоннами, лепниной с советской символикой. Балконы есть как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Но если со стороны улицы Декабристов балконов немного и они богато украшены, то со стороны двора их гораздо больше, но выглядят они намного скромнее.

Изюминкой здания являются большие полукруглые окна на втором этаже, а также большая башенка на вершине, украшенная колоннами и едва различимым маленьким шпилем.

Проект столь высокого и интересного в архитектурном отношении дома выглядит впечатляюще не только в рамках Казани, но и на фоне всей страны.

Аналогов этому дому в подавляющем большинстве других крупных городов СССР просто нет. Единственным зданием, которое внешне сильно напоминает казанский «небоскреб», является 11-этажная гостиница «Пекин» в Москве. Она была закончена через несколько лет после дома в Казани.

Гостиница «Пекин» в Москве, 1950-60-е годы

Дом со звездой в Соцгороде

Архитектор: Е. Н. Круковский

История дома со шпилем, расположенного напротив ДК имени Ленина в Соцгороде, также достаточно интересна. Квартал пятиэтажных домов, ограниченный улицами Копылова, Белинского, Челюскина и Тимирязева, был в основном возведен до начала 1940-х годов.

Отдельные здания самого современного на тот момент микрорайона авиастроителей строились (или достраивались) во время войны. Таким образом, к 1945 году он был почти полностью завершен.

Дом со шпилем в Соцгороде со стороны парка «Крылья Советов», 1950-60-е годы

Оставалось построить лишь одно здание, которое должно было стать украшением квартала. Им и стал 7-этажный дом со шпилем с пятиконечной звездой.

По различным причинам (в том числе по причине того, что проект здания, расположенного на самом видном месте Соцгорода, долго не могли согласовать) дом был построен последним, уже после Великой Отечественной войны, в 1950 году.

Центральная часть дома, оформленная в стиле сталинских высоток, имеет 7 этажей. Две боковые части, расположенные по улицам Копылова и Белинского, по 5.

По меркам послевоенной сталинской архитектуры здание украшено достаточно скромно. В доме присутствует арка высотой в два этажа, пятиэтажные части дома украшены фронтонами. Лепнины очень немного – она присутствует лишь в виде украшений полуколонн в нижней части дома, а также некоторых окон.

Главным украшением семиэтажной части дома является эффектная башенка на крыше, а также большой шпиль, украшенный пятиконечной звездой.

Похожими шпилями со звездами (конечно, более внушительными по размерам) украшали московские сталинские небоскребы в Москве. В частности, новое здание МГУ на Воробьевых Горах.

Самое высокое общежитие Казани

Архитектор Муртазин Рашад Мусич

Самое высокое общежитие Казани 1950-х годов было построено на улице Ершова на перекрестке с современной улицей Абжалилова. Возле него находится овраг, по дну которого идет железная дорога – так называемый южный обвод.

Вплоть до 1917 года (и даже позже, в течение 1920-х годов) эта железнодорожная линия считалась примерной южной границей города.

Общежитие на Ершова, 1960-е

Улица Ершова в те годы считалась главными воротами Казани со стороны аэропорта, новое здание которого (также в сталинском стиле) было построено в начале 1950-х годов. Поэтому дом, находящийся на въезде в центр со стороны воздушных ворот города, должен был выглядеть максимально эффектно.

Общежитие строителей, центральная часть которого имела высоту 7 этажей, было закончено в 1954 году, всего за год до начала борьбы с «архитектурными излишествами».

По сравнению с домами на Декабристов и в Соцгороде, это здание украшено богаче. Первые два этажа центральной части дома украшают белые полуколонны. На фасаде между окнами присутствует большое количество лепнины с советской символикой – серпами и молотами, звездами, а также в виде ваз с цветами.

Сверху здания находится большая башня в форме ротонды, украшенной полуколоннами, полукруглыми арками и советской символикой.

В 2008 году в общежитии случилось несчастье – обрушилась стена со стороны двора. После этого в здании несколько лет продолжались восстановительные работы. В настоящее время оно используется как офисный центр. На первом этаже находится аптека.

Проект этого дома также сильно выделяется среди домов, возводившихся в послевоенное время в городах, сопоставимых с Казанью по населению и значению. Подобных зданий на территории бывшего Советского Союза крайне немного.

Несколько похожим на него является жилой дом в Санкт-Петербурге (в советское время Ленинград), построенный по адресу проспект Стачек, 28. Правда, здание, расположенное в северной столице, украшено скромнее казанского.

Дом на проспекте Стачек в Ленинграде, 1950-е

Дом правительства в стиле сталинских высоток

Архитекторы старого здания: Павел Алексеевич Саначин, Георгий Иванович Солдатов

Архитектор нового здания Герман Алексеевич Бакулин

В советское время, несмотря на то, что формально исполнительной властью являлся Совет министров, а законодательной – Верховный совет СССР, фактически главным органом власти в стране являлась коммунистическая партия, а точнее – ЦК и Политбюро КПСС.

То же самое было и на местах, в регионах, где первым человеком считался руководитель обкома Коммунистической партии, который контролировал деятельность всех прочих органов власти.

К началу 1950-х годов власти ТАССР принимают решение о строительстве нового здания обкома КПСС, который должен был разместиться на одной из главных площадей города – площади Свободы. Именно здесь проходили все парады и демонстрации советских лет.

В это же время, в 1954 году, здесь был установлен новый памятник Владимиру Ленину. Постамент монумента был украшен красными гранитными плитами. На нем была создана трибуна, напоминающая трибуну мавзолея Ленина в Москве, с которой руководители страны приветствовали участников маршей и демонстраций.

Проект здания обкома КПСС на площади Свободы

Позади памятника и должно было вырасти новое здание обкома республики. Согласно первому проекту, здание должно было быть построено в стиле московских высоток. Причем, оно должно было стать намного выше, чем жилые дома похожего стиля, которые в это же время строились в Казани.

По проекту, здание обкома должно было иметь 10 этажей (не считая цокольного). Его должна была украсить башня с колоннами, напоминающая башенку дома на улице Декабристов, но большего размера. В одном из вариантов проекта присутствовал высокий шпиль с пятиконечной звездой.

Однако зданию обкома не повезло – после того, как в 1955 году вышло постановление о борьбе с «излишествами» в архитектуры, подобные проекты стали массово упрощать или вовсе отменять.

Построенное здание обкома КПСС в Казани по упрощенному проекту, 1960-е

В итоге здание обкома КПСС татарской республики было закончено только в 1962 году и в сильно упрощенном виде. В окончательном виде было оставлено лишь пять этажей (плюс один цокольный), упрощалась внешняя отделка. Ни о какой башне со шпилем уже речи не шло.

Судьба здания обкома КПСС в масштабе всей страны не единична. После начала борьбы с архитектурными излишествами было приостановлено и отменено множество подобных проектов. В частности, проект высотного здания гостиницы «Украина» в Киеве или проект главного здания Челябинского университета (оба были построены в сильно упрощенном виде).

Проект Дома Советов в Воронеже

Зеркальным отражением ситуации со зданием обкома КПСС в Казани стала ситуация со строительством Дома Советов в Воронеже. Как и в столице Татарстана, воронежский «Дом правительства» должен был стать самым внушительным по размеру зданием города.

Причем, в столице Черноземья проект был более масштабным – по высоте и объему он уже не просто напоминал, а вплотную приближался к основным характеристикам сталинских высоток в Москве. К середине 1950-х возвели только нижнюю часть здания – строительство высотной башни было отменено.

Построенный Дом Советов в Воронеже (строительство высотной башни было отменено)

В 2002 году здание бывшего обкома КПСС на площади Свободы было снесено. К Тысячелетию Казани на его месте был возведен новый Дом Правительства Татарстана, который сильно напоминает первые проекты старого здания начала 1950-х годов.

Герб Татарстана на фасаде нового здания Дома Правительства