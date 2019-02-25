В Татарстане женщина выстрелила в голову 18-летнему парню

В Бугульме задержали 28-летнюю женщину, которая выстрелила в голову 18-летнему парню, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным ведомства, потерпевший вместе со своей знакомой пришел в гости к ее брату, чтобы распивать спиртное. Через некоторое время к ним присоединился еще один мужчина. В какой-то момент вспыхнула ссора и женщина схватила пневматический пистолет и выстрелила потерпевшему в ногу, а потом в голову. После этого приятель женщины достал нож и под угрозой физической расправы отобрал у парня телефон за 21 тыс рублей.

- Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. В ходе проверки выяснилось, что задержанный 25-летний мужчина был ранее судим за тяжкое преступление, - говорится в сообщении ведомства.

Идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Разбой".