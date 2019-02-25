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В Татарстане женщина выстрелила в голову 18-летнему парню

Cегодня, 14:41 178 2 Автор: prokazan.ru

В Бугульме задержали 28-летнюю женщину, которая выстрелила в голову 18-летнему парню, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным ведомства, потерпевший вместе со своей знакомой пришел в гости к ее брату, чтобы распивать спиртное. Через некоторое время к ним присоединился еще один мужчина. В какой-то момент вспыхнула ссора и женщина схватила пневматический пистолет и выстрелила потерпевшему в ногу, а потом в голову. После этого приятель женщины достал нож и под угрозой физической расправы отобрал у парня телефон за 21 тыс рублей.

- Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. В ходе проверки выяснилось, что задержанный 25-летний мужчина был ранее судим за тяжкое преступление, - говорится в сообщении ведомства.

Идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Разбой".

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комментарии

Горожанин
0
27 февраля 2019
14:54
Хорошую компанию выбрал дебильный сопляк !
Димон
0
27 февраля 2019
15:02
Пять раз прочитал эту головоломку, и ничего не понял. Кто потерпевший, кто обвиняемый?! Проказан возвращается к своему особому стилю изложения.
горожанин
0
27 февраля 2019
15:18
В стиле агаты Кристи.

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