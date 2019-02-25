В казанской колонии осужденный проколол живот пластиной, чтобы полечиться

В Казани в колонии №18 23-летний осужденный из Зеленодольска проколол себе живот металлической пластиной, чтобы попасть в больницу, информацию источника портала подтвердили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Инцидент случился днем 24 февраля. Заключенный нанес себе травму, повредив живот.

- С его слов, причиной совершения акта членовредительства послужило желание перевестись в больницу для осужденных, - сообщили в УФСИН.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Отметим, парня осудили в 2017 году за то, что в начале 2014 года он нашел пакет с 17 патронами. Молодой человек не отнес находку в полицию, а спрятал в заброшенном гараже в Казани, их после нашли полицейские. Житель Зеленодольска был несколько раз судим, поэтому осудили на 6 лет лишения свободы.